La otra VIOLENCIA; mujer contra mujer; indígena vs citadina en terreno académico

Mujer indígena denuncia violencia educativa, discriminación y un trato indigno por parte de la Dra. Verónica Hoyos Aguilar y Dr. Sergio López.

No es delito ser indígena

El Día Internacional de la Mujer, utilizado para reconocer a las mujeres luchadoras que con sobresaliente empeño dejan huella y camino marcado…

Reconozco ser MUJER INDÍGENA y hablante de una lengua, eso no es motivo para que se me humille y discrimine de una forma vil, ya que lo único que pretendo es actualizarme académica y profesionalmente…”

“Soy Delfina Gómez Guzmán estudiante del Doctorado en Educación Matemática con número de matrícula: 200928033 de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad AJUSCO, Ciudad de México.

Ante las injusticias hago un grito de justicia, ante la exclusión, luchemos por la inclusión, no más discriminación a los alumnos de extracción indígena, un grito de JUSTICIA a todas las instancias respectivas, al CONACYT, a la subsecretaria Académica de la Universidad pedagógica Nacional, al Consejo Estudiantil de la Universidad Pedagógica Nacional.

Por este medio quiero expresar las diversas incidencias que los profesores Dra. Verónica Hoyos Aguilar y Dr. Sergio López cometieron con mi persona, a través de un trato indigno, humillante y discriminatorio, provocando violencia académica y psicológica.”

¡Justicia!

La denuncia anterior me la hace llegar la maestra. Delfina Gómez Guzmán desde Oaxaca, a la Mtra. Delfina la conocí hace más de un año durante la transmisión del programa dedicado a la preservación de las lenguas madre de nuestro país, por la convocatoria que lanzará la UNESCO dedicando el año 2019 para tales efectos en todo el planeta y que desde la Universidad INADEJ estuvimos promoviendo.

Durante casi dos años cada viernes entreviste a diferentes profesionistas con raíces indígenas, todos hablantes de diferentes lenguas, grata sorpresa saber que casi todos ellos tienen licenciaturas, maestrías o luchan por doctorados como el caso de la que hoy clama justicia.

Me enteré por boca de muchos de los entrevistados la discriminación a la que son sometidos al ingresar a universidades consideradas de elite, pero la discriminación sufrida ahora a distancia sobre la maestra Delfina limita su futuro académico, social y por ende económico, sume usted el agravio psicológico y humillaciones, sigamos con su historia…

Violencia educativa

“Al principio del semestre en septiembre del 2020 se me asignó como tutora de tesis a la Dra. Verónica Hoyos Aguilar, quien se autodefine como una “persona preparada”, sin embargo en mi experiencia demostró lo contrario pues desde el inicio del semestre se dedicó a humillarme diciendo que no cuento con las tecnologías digitales adecuadas para recibir mis clases ya que por la pandemia estamos estudiando con las asesorías en línea.

Esas palabras en tono molesto y burlón repetía cada vez que tenía asesorías con ella que fueron pocas veces, cabe mencionar que el lugar donde vivo no hay suficiente señal de internet y también por la saturación hace que la señal sea deficiente.”

Eliminar el clasismo educativo en México

Leer la denuncia de la maestra Delfina nos llena de indignación y molestia, gobiernos federales y locales utilizan el tema indígena cuando se trata de ganar adeptos y votos, la dura realidad es esta, donde el sistema prácticamente quiere aniquilarlos, los maestros y tutores clasistas existen en todo México…

Las redes no han compartido la saña con la que algunos profesores y alumnos se comportan al tomar clases en línea, hablando de grupos; ¡pero un frente a frente con tu sinodal y caer en esta situación es irreal!

La maestra Delfina continúa su relatoría: “Al inicio, la susodicha Dra. Me asignó un horario de asesorías personales del seminario de tesis, a las 13:00 horas, pero nunca cumplió con el horario que ella misma estableció, ya que se conectaba a la hora que ella quería a veces hasta las 14:30 horas y me tenía esperando en línea.

Al comienzo del semestre empezamos a analizar lo relacionado al anteproyecto de investigación que presenté para ingresar al doctorado, lo que me dijo fue que ese trabajo no lo aceptaba, a pesar de su importancia por ser una metodología innovadora para la enseñanza de las operaciones básicas algebraicas en secundaria, pero no le importó y me encargó (exigió) adecuar esa metodología a las ecuaciones lineales en sus diferentes formas y que me costó trabajo adecuarlo, ya que eran situaciones complejas, radicalmente opuesto a lo que se pretendía con la nueva metodología presentada.”

Cabe mencionar en este párrafo que la maestra Delfina Gómez Guzmán, es precursora del sistema que menciona, ella era la imagen y maestra en las clases que TELESECUNDARIAS daban sobre matemáticas y álgebra.

Todo el trabajo fue en vano, a la Dra. Verónica Hoyos Aguilar, pues nomás no le gustó y pidió cambiarlo, ahora quería ECUACIONES DE PRIMER GRADO, con revisión de al menos 30 literaturas…

No se volvió a saber de la tutora de tesis desde el 25 de noviembre del 2020, fue el 21 de enero del año corriente cuando se realizó la exposición de los trabajos en coloquio. Al no tener una conducción con un profesional para la elaboración del proyecto de investigación, la maestra Delfina realiza el trabajo de acuerdo a sus criterio, acatando los lineamientos que estipula la carrera del doctorado cuyo objetivo principal de la Línea de “Educación Matemática” del Doctorado en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional es la profesionalización de investigadores en educación matemática, con énfasis en los procesos mediante los cuales la investigación encuentra su camino hacia las prácticas pedagógicas para contribuir en el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en todos los niveles educativos.

Violencia vs una mujer indígena por parte de académica

El día del coloquio después de la presentación del proyecto, la Dra. Verónica Hoyos fue la primera en opinar que el trabajo no tenía coherencia y lo que estaba presentando no era de su agrado, aun cuando los trabajos fueron enviados por correo para la escrupulosa revisión de la tutora, a los cuales nunca respondió. Después del coloquio y su desaprobación la maestra Delfina hace una modificación más al proyecto de investigación tomando como base las sugerencias de los profesores, volvió a enviar el trabajo a su correo pero jamás recibió respuesta, comenzó a insistir con ahínco al whatas app de la Dra. Hoyos y la única respuesta el día 28 de enero fue devastadora.

“Mtra. Delfi, me da mucha pena comunicarle que el consejo de profesores de la línea no le otorgó una calificación aprobatoria en el seminario de investigación y por reglamento es causa de baja en el programa.”

Aquí me surgen diversas dudas.

¿Cuál es la función o el trabajo del asesor de tesis?

¿Por qué un tutor de tesis con grado de Dra. Solicita la baja de un alumno?

¿La Dra. Hoyos no tuvo la capacidad y el conocimiento para acompañar a un discípulo en la elaboración de un trabajo de investigación, o no quiso?

¿La universidad lleva un seguimiento exhaustivo y puntual del trabajo de estos tutores?

¿El despreciar, humillar o excluir al estudiante conlleva alguna penalidad en las instituciones?

¿En qué momento los procesos controlados políticamente, convirtieron a las instituciones en unos monstruos gigantes decidiendo futuros académicos?

Ni que decir del Dr. Sergio López Vázquez, profesor de la línea, al cual se le solicita apoyo para poder perfilar el proyecto de investigación, el “flamante Dr.“ Respondió de una manera humillante y discriminatoria, las palabras vertidas hacen sentir deficiente y sin capacidad al receptor. ¡Terrible proceder de estos “señores”!

Podemos hablar de todos los reglamentos habidos y por haber; el reglamento general para estudios de posgrado de la UPN, La Ley General de Educación, el mismo de la Universidad Pedagógica Nacional, pero son letra muerta si se los pasan por el arco del triunfo; cierro la columna con la petición de la Mtra. Delfina…