¿Cómo va tu 2021?

Las batallas personales que tenemos, nos está dando una dura lección con la pandemia de Covid-19.

Los ricos cada vez más ricos

La vida nos ha sorprendido de maneras tan diversas en los últimos años que hemos recurrido a toda nuestra energía y empeño para poder seguir en la lucha que a todas luces se presenta con cara de pocos amigos, las batallas personales que tenemos en la puerta de la casa han cambiado los paradigmas que alguna vez creímos fuera de nuestro destino.

Deteniéndose a mirar con cuidado podemos detectar la aparición de una franja social que parece agrandarse a pasos agigantados; la abismal distancia ya de por sí marcada en los estratos económicos, al paso de la pandemia parece volverse insalvable… los ricos cada vez más ricos, en apariencia no han padecido la ignominia que a los grupos vulnerables y pobres invade.

A este grupo privilegiado pertenece una generación de políticos y “juniors” que ha echado fuera del idioma la palabra "pobreza", porque sencillamente entre sus planes actuales de vida nunca ha existido la posibilidad de sufrir carestía, ese grupito al que pertenecen los que distraídamente mencionan como “sueldito” la inalcanzable suma de 40 o 50 mil pesos mensuales; hacerlo para ellos, los acostumbrados a gastar a manos llenas y viajar a Dubái de vacaciones; es inconcebible la vida allá afuera sin tarjeta con créditos ilimitados, carro último modelo y comida en caros restaurantes.

Los comentarios elitistas de los ricos en 2021

Hacer mención de los míseros salarios que gana el populacho, y más saber que tres mil pesos quincenales DEBEN alcanzar para mantener una familia de al menos cuatro individuos —los llamados despectivamente “Base de la pirámide”— trata de una verdadera novedad parecida a la aparición de algún objeto volador no identificado en el cielo; lo crudo de la noticia es que quienes viven en esa burbuja apartada de la realidad son los que aspiran a gobernar el país.

Sinceramente siento que se haya utilizado de manera equivocada. Mi vida entera la he dedicado a apoyar a la base de la pirámide. Que existe que es real, y qué hay que reconocerla para seguirla apoyando. Hasta sus reacciones para mi son experiencia. Y NO me afectan. — Patricia Armendáriz (@PatyArmendariz) — Patricia Armendáriz (@PatyArmendariz) February 8, 2021

Este nuevo grupo que hoy ronda los pasillos de palacios municipales, gubernamentales, Cámaras de Diputados y Senadores, que invierten sumas millonarias en publicidad personal, nunca alcanzarán a comprender el encono social que llevamos décadas arrastrando en espera de algo mejor en el horizonte familiar, educativo, económico y social… poder llevar una vida razonablemente satisfactoria parece ser una quimera para el grueso de la población mexicana desde éste lado de la franja.

Los privilegiados en la pandemia de Covid-19

La pandemia día a día desnuda la realidad del mundo, no es lo mismo encerrarse con refrigerador y alacena llenos o pidiendo las tres comidas a domicilio, que estar esperanzado a una despensa o medio sueldo por trabajar desde casa… Obviamente solo aplicable a trabajadores, los servidores públicos cobrando sueldo íntegros y prestaciones con súper aguinaldos incluidos jamás padecerán la pobreza del pueblo, pobreza tan grande casi equiparable a la pobreza humana que ellos ostentan.

Las fiestas, bodas, celebraciones y jolgorio al parecer sólo están prohibidas para los que menos tienen, a esos “échales la patrulla” y oblígalos a guardar sana distancia, los acontecimientos y detenciones por fiestas clandestinas en Ecatepec son noticia de ocho columnas, las bodas en mansiones de los poderosos parapetados tras altos muros, no, ellos gozan sus bacanales fiestas obligando a los bufones y artistas a divertirlos hasta que se les da la gana o si no hay tunda de por medio sin importar linaje o renombre, el puño del poder siempre amenazante… Cesar D´alessio puede dar buena cuenta de ello; aunque su denuncia haya desaparecido del entorno mediático, al igual que la opinión al respecto de ese acontecimiento, la leona madre guarda prudente y sepulcral silencio, ¿Si hubiera sido un empresario equis, y no Arturo Montiel sería lo mismo?

Futuro incierto

Los pocos hombres y mujeres que trabajan independientemente desde hace mucho tiempo hoy han visto cambiar el significado de crecimiento y bonanza por el tétrico, estremecedor e incierto futuro que se presenta viniendo a echar por tierra años de incansable trabajo, la alimaña sólo muerde al que está descalzo o trae huaraches… Algunos hablan de la desaparición de consorcios dedicados al cine, a decir verdad los dueños de estos solo cambiaran el rubro como lo han hecho por décadas, el dinero no se acaba solo cambia de manos, esperemos que en las nuevas modalidades sí den sueldos justos a sus trabajadores.

El gremio artístico y gastronómico son algunos de los más afectados a nivel mundial, los artistas ya no pueden pagar la payola —pago para su música— a las radiodifusoras; y siendo así no son promovidos en sus estaciones, migrar a plataformas sin adecuado conocimiento los dejará fuera del ruedo. Los restaurantes difícilmente pueden continuar “abiertos a puerta cerrada”, llevar comida a domicilio no es rentable para quien acostumbraba servicio al cliente y ese era su plus… Los costos se elevan y los meseros quedan fuera de esta ecuación, sin contar cero propinas…

El pan nuestro de cada día

Trabajar desde casa o teniendo que asistir con temor a las medio vacías y tristes oficinas, muchas familias buscaron un apoyo más inventando miles de formas de ganarse el pan diario, recortar los gastos no fue suficiente, la desesperación aumenta y aprieta severamente amenazando con convertirse en miedo, desolación; los gastos diarios aumentan y se acumulan, los despidos o recortes de sueldos regresaron al iniciar el año.

Encontrar la actividad adecuada para tratar de ganarse la vida con eso es el reto de cada mañana, buscar maneras diferentes de salir adelante, crianza de hijos, desvelos, carencias y el temor al contagio son temas complicados de asimilar, el mundo gira vertiginosamente mientras los ojos asustados tras el tapabocas protector delatan la verdadera carga emocional a la que estamos siendo llevados.

Existe otro grupo que merece mención aparte; los que ya se han jubilado y en apariencia debieran disfrutar con plenitud de cada uno de sus días sin temores al ocio o a la soledad. Pero este grupo es el más vulnerable en la época que nos ha tocado vivir, para ellos llegará la vacuna, serán “los afortunados”, pero ahí existe otro miedo y creciente incertidumbre; ¿Realmente será efectiva cuando la prontitud de su creación ha desatado diversos debates al respecto de su eficacia?

Hoy la gente de 50, 60 o 70, recuerdan la juventud con nostalgia y sufren la lejanía de sus seres queridos a los cuales solo pueden apreciar a través de una cámara, hoy la tecnología ha venido a suplir los abrazos y el calor humano que tanta falta nos hace; hoy hemos que tenido que debatirse entre el deseo de abrazar a los nuestros con miedo o resignarnos a la soledad distante y el frío auricular de un teléfono.

La vida nos está dando una dura lección, inolvidable y dolorosa donde se lleva a quienes amamos de la manera más imprevista, nos arranca de tajo cariños y amistades sin darnos tiempo a comprender qué estaba pasando, época fatídica y triste que a golpes nos muestra la pequeñez, el horizonte no pinta diferente para la humanidad.

Sin embargo en México se avecinan tiempos electorales y los políticos que les mencionaba la inicio de ésta han comenzado con el circo y la maroma, ¿está el país para derrochar en tamaña parafernalia los recursos logrados con tanto afán?