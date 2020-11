De intuiciones: Sigmund Freud, ¿un hijo de la chingada? Nota sobre el psicoanalista y su crítico mayor (II)

Como prometí en la primera parte, aquí va la síntesis y comentarios de cada una de los capítulos de Freud,El crepúsculo de un ídolo, de Michel Onfray.

PREFACIO. El SALÓN DE POSTALES FREUDIANAS

1. El autor señala que Nietzsche, Marx y Freud se le presentan en la juventud como una liberación y una confirmación. 2. No obstante estudiar en escuela pública, decide ir a fondo en el deseo de conocimiento que se le ha revelado. 3. Después de 20 años de abrevar y enseñar Freud y filosofía, establece su propia visión con base en el hartazgo y la sospecha que le producen los “discípulos” freudianos, esa “casta sacerdotal y su poder de prestes”. 4. Funda su propia escuela, la Universidad Popular de Caen. Decide ensañar lo que otros no; seminarios sobre pensadores olvidados o poco conocidos y sobre los famosos pero desde una perspectiva distinta a la tradicional e institucionalizada. 6. Elabora 10 postales freudianas (que pudieran ser más) como síntesis y a la vez crítica objetiva de los clichés corales de la intelectualidad pseudocientífica de Freud y su feligresía replicadora de las doctrinas. 7. Como consecuencia, formula 10 contrapostales en directa relación pero en contraposición con las postales. Formula la adherencia de la “ciencia” “de” Freud a la experiencia infantil y adolescente del “autor”; a la biografía del psicoanalista vienés, a la de nadie más.

El caso de Onfray es semejante al de Nietzsche. El ateísmo destructor proviene de quien ha conocido bien a dios. Padre y abuelo pastores protestantes y él mismo un niño adolescente enamorado del cristianismo y sus ritos; de allí viene el poder. El filósofo francés es un joven enamorado de Freud, lo estudia, abreva y enseña por 20 años para después destruirlo.

PRIMERA PARTE. SINTOMATOLOGÍA. Renegado sea el que piense mal. Tesis 1: El psicoanálisis reniega de la filosofía, pero es en sí mismo una filosofía.

1. PRENDER FUEGO A LOS BIÓGRAFOS

a. Onfray tiene por objetivo desenmascarar a Freud. b. No es científico ni ha creado nada con valor universal. c. Freud ha procurado crear su propia leyenda ayudado por los freudianos hagiógrafos y “patógrafos”. ch. Freud es un filósofo, un artista en todo caso. d. Psicoanálisis: creación existencial para vivir su propia vida atormentada. e. Psicoanálisis: el sueño más elaborado de Freud.

2. DESTRUIR A NIETZSCHE, DICE…

Friedrich Nietzsche es en realidad el padre de Sigmund Freud, quien comete un parricidio culposo para no darle crédito como su fuente primera. El psicoanalista atribuye a Nietzsche “intuiciones” de lo que él desarrollaría como “ciencia”, a saber, el psicoanálisis. Bien se observa que el austriaco se “fusila”, plagia pues, al alemán y lo confina al mundo de los filósofos que niega haber leído porque él, Freud, se asume como científico. En realidad, debe casi todo su “arsenal” al filósofo poeta que tiene puesta la mira también en la biología del individuo.

Aparecen en el panorama de Freud, Lou Andreas Salomé y hermana de Nietzsche, Elisabeth, “un personaje siniestro” que quiso forjar un perfil antisemita al filósofo. Freud y sus discípulos quieren en apariencia encontrar correlación entre este y Nietzsche, ¡cuando lo había desconocido antes!; pero ambiciona relacionarse con los famosos.

3. EL FREUDISMO, ¿UN NIETZSCHEANISMO?

De lo que se trata es de una reapropiación freudiana del material intelectual nietzscheano. ¡Increíble! Comparando los trabajos e “ideas de” Freud a la luz de la obra de Nietzsche, se descubre, más que al padre intelectual de Freud, a la misma fuente del robo, que también se halla y se agrega a su “síntesis”, en griegos como Empédocles, Sócrates, Artemidoro, Antifonte de Atenas y el Aristófanes de Platón en El Banquete, y en los propios contemporáneos del médico vienés. Todo por obra y gracia de una bella criptomnesia (plagio enmascarado). Lecturas “olvidadas” (lector excelente el doctor, pero no lo revela) que con el tiempo emergen “triunfantes” como invención genial de Freud. El problema no es la síntesis de otros o las influencias sino el ocultamiento y la negación absoluta; la apropiación como algo original. Vaya cretino; arrogante disfrazado de humildad; farsante. ¡Un hijo de la chingada!

4. COPERNICO, DARWIN, SI NO NADA…

Como escribe a su amigo Wilhelm Fliess, Freud no es un científico sino un aventurero; un conquistador que busca celebridad y fortuna. Cronológicamente, pretende infligir una “tercera herida” a la humanidad. 1. Afrenta cosmológica de Copérnico en Sobre las revoluciones de los orbes celestes (1507-1532; publicada póstumamente en 1543); la tierra no es el centro del mundo, gira alrededor del sol. 2. Afrenta biológica de Darwin en El origen de las especies (1859); dios no ha creado al mundo y al hombre, gracias a la evolución de las especies se encuentra al final de un proceso cuyo origen es un simio. 3. Afrenta psicológica de Freud, la herida narcisista que el psicoanalista desea infligir colocándose como científico incluso superior a Copérnico y Darwin, que no son sino segundones frente a él.

5. ¿CÓMO ASESINAR A LA FILOSOFÍA?

Freud pretende agrupar a toda la filosofía occidental de XXV siglos en un incendio definitivo. Opone el psicoanálisis “científico” contra las “faltas” de los filósofos, entre ellas, ignorar el inconsciente, el sueño, la hipnosis, etcétera (“lo hicieron mal”). Causa: su incapacidad de disponer de otro material de observación al margen de ellos mismos. En cambio, él tiene al diván y sus casos por “cientos”. Acusa a los filósofos de tener sólo una visión del mundo (¡como él!). Aunque lo niegue consistentemente: los otros son místicos, él: científico. Quiere asesinar la filosofía con el psicoanálisis; ¿cómo?: 1. “Demostrando” que se comporta como ciencia, no siéndolo. En cambio, el psicoanálisis… 2. Demostrando que la filosofía ha hecho caso omiso del inconsciente. 3. Acostando a la filosofía en el diván; estableciendo una psicografía de la personalidad filosófica.

En cambio y para llegar a fondo, Onfray propone una psicografía nietzschena del “inventor” del psicoanálisis.

Continuará…

