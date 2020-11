¡Cien pelones, mi General!

Diría Pancho Villa cuando una vez contados los votos, los Fiscales pidieron fuera “en lo obscurito”, petición a la que la Jueza Carol Bagley Amon se mostró escéptica respecto a los Fiscales del Caso del General Cienfuegos y les pide explicación. Poco después humillada, y exhibida la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, por medio del interino Seth DuCharme, pidió a la Jueza a Cargo del Caso que libere a Cienfuegos. Porque en unas horas después del humillante extrañamiento a la Fiscalía, habría sido la propia Jueza Carol Bagley Amon quien lo hiciera y se publicaría su justificación legal de Motivos y Fundamentos. En que no hay evidencia, es Fruto del árbol ponzoñoso. No se respetó el Debido proceso. Usted disculpe.

No soy amigo del General Cienfuegos, no lo conozco. Sus referencias, con lo aprendido en New York Military Academy, me hizo absurdo en las acusaciones, y mi experiencia en Despachos legales en Texas, saltaron evidentes toda “un concierto de inconstitucionalidades”, como dijera en su histórica frase el Ministro Luis María Aguilar. Asi que me pareció no ser ni moral, ni legalmente congruente.

La humillada Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, no tenía posibilidad de éxito. Así fuera culpable de esos cargos, resultaba ilógico presumir de la General ausencia del conocimiento de método. En esta moda en Noviembre 1, de este 2020 advertí con todas sus letras que no era posible radicar un juicio contra el General y la explicación jurídica de este desenlace que lleva su nombre mi artículo en SDP Fruto del árbol ponzoñoso. Se agravio a nuestras fuerzas armadas a los Mexicanos violando nuestra soberanía México no es dependiente de la Justicia de USA. Sin evidencia que apunte a la presunción de culpabilidad arrestan al General Cienfuegos por haber sido Secretario de la Defensa y que TRUMP buscaba su reelección. Ahora ya no hay rentabilidad electoral.

Este desenlace es resultado de la determinación con la que en 1920 Frederick W. Silverthorne y su hijo hicieron valer sus Derechos violados cuando por desacato al Tribunal este Ordenó que fueran encarcelados por una negativa a obedecer Citaciones y una Orden de la Corte para presentar ante el Gran Jurado Libros y Documentos para utilizarlos en relación con la presunta violación de la Compañía Maderera Silverthorne (Silverthorne Lumber Company) a la que se le cobro multa por $250.00 dólares. Frederick W. Silverthorne fundó su Acción legal en que la Orden de la Corte violó sus Derechos bajo la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que se originó en la noción de que "La casa de cada hombre es su castillo", un lugar que está a salvo de registros y confiscación de propiedad por parte del gobierno. Protege a los Ciudadanos de arrestos arbitrarios y es la base de la Ley en USA, con respecto a Órdenes de Registro, Detención, Inspecciones de seguridad, Escuchas telefónicas, así como toda forma de vigilancia. Es Fundamental en el Derecho Penal y la Ley de Privacidad en USA. Desde entonces para ser admisible ante la Corte, la evidencia debe ser adquirida legalmente. La frase «Fruit of the Poisonous Tree» Fruto del árbol venenoso fue acuñada en 1939 por el Juez Frankfurter en su fallo Nardone v. United States. Desde entonces esta metáfora legal que se utiliza para describir pruebas obtenidas ilegalmente. La lógica de la terminología es que, si la fuente de la evidencia o la evidencia misma está contaminada, entonces cualquier cosa que se obtenga de ella también lo está. Lo anterior obliga a que no sea necesario revisar la evidencia al no ser admisible, pero además la evidencia que describieron no era probatoria de crimen alguno.

Además, que si acaso durante su ilustre trayectoria, el General cometió algún ilícito, este que los políticos, le quisieron acusar, durante la elección de Presidente en USA, no fue y la lluvia de declaraciones Reconstruir la confianza, la Política exterior superó al interés de enjuiciar al General, como revela Expediente Judicial. Ninguna coincide con las Leyes con nuestros Tratados, tampoco con los hechos y con los procedimientos.

Una omisión así implicaría que una investigación que han dicho fue de 10 años. No hubo inteligencia previa sobre las implicaciones en la relación binacional. Que los Fiscales no sabían que la evidencia era Ilegal y sin calidad probatoria alguna. Que no hubo consideración al prestigio de uno de nuestros Generales más destacados, ofendido junto con su familia que vivió el ilegal arresto en su viaje turismo a Disney. Agraviaron a sus alumnos en la Academia Militar. A los Mexicanos, por ensuciar a nuestro Ejército como si fuera un servicio de mandaderos dependiente de la Justicia de USA sobre hechos presuntamente sucedidos en nuestro país. Es estrategia perenne de sus Agencias de inteligencia acopiar inteligencia a los actores de Gobiernos en los países. No porque sean presuntos culpables sino para favorecer los intereses de USA. Esto explica apoyos injustificados, acciones contra productivas de políticos y jefes de Estado por el Mundo favoreciendo los intereses de USA. En este propósito tienen infiltrados en grupos políticos, como en carteles criminales. Así hechos que muchos nos preguntamos ellos tienen la información a detalle. Así que presumir 10 años de investigación es un aderezo a la mentira en la que, sin evidencia probatoria, Ilógicos en quien tenga la experiencia de un General, provenientes de anónimos criminales y tomada ilegalmente según describieron la propias Agencias de USA. Sabían entonces que no procedería, sabían que esto es un enorme agravio que demuele la confianza institucional en los dos lados de la frontera y así lo hicieron. No creo que quede un solo Militar de Rango alto, o medio en nuestras Fuerzas Armadas, que vea a los Estados Unidos como un aliado. Así mientras permea a la Tropa que la información, las facilidades que se les otorgue a Estados Unidos, serán utilizadas en contra de ellos sin importar que sean bajo premisas a todas luces muy cuestionables. Cuando así convenga al interés electoral, la imagen de políticos oportunistas y a una larga fila de etcéteras.

No hay salida digna para los acusadores en esta intriga electoral. Tampoco para los que guardaron silencio. Les falló la elección Presidencial en USA. Otra sería la situación en una victoria TRUMP.

Con la llegada de Trump, y T-MEC exportamos tecnología electoral a USA.

Al concluir la parte discrecional, Al concluir el interés electoral retiraron todos los Cargos al General Cienfuegos a quien, por más apodos, nunca habría procedido Formal Prisión sin evidencia, sin respeto al Debido Proceso. No es libertad condicionada el General es libre en toda la extensión de las Leyes. Las declaraciones de deferencia están lejos de la verdad. Son otro agravio. No se perdonó al General. Es inocente. En una Corte de justicia de USA, es el respeto a la Ley es lo que libera al General del uso faccioso de la justicia en las Agencias de Inteligencia para favorecer fines y propósitos electorales. Cualquier parecido al «Anayazo» es pura coincidencia.