Elecciones: ¡Verdad y Mentira!

La campaña electoral, entre verdades, intereses y mentiras, amenaza salirse de control.

¡El candidato que paga para ganar, gobierna para robar!

Estimado Lector, hemos llegado al quinto asalto de una pelea electoral callejera. No es de sorprender el aguante y la rabia con que se pegan ambas tercias de contendientes, pero si es de asombrar, la gran cantidad de personas "leídas y escribidas", amables y sensatas, honestas y afectivas, que son capaces de apoyar, promover y difundir, a través de las redes sociales, cualquier cantidad de noticias falsas, exageradas o mal intencionadas, así como argumentos detractores apoyados en medias verdades, en contra de la opción política que, a su juicio, atenta contra sus intereses.

En alguna parte de El Quijote, este sabio caballero proclamó:

"Quien dice la mitad de la verdad, dice mentira". El Quijote.

Pues en vez de lanza blandí una pluma, electrónica, por supuesto, y durante varios meses estuve rebatiendo y contra argumentado o tratando de aclarar y explicar el error contenido en los mensajes, creyendo yo, quien más, que agarraban a mis amigos y a los amigos de sus amigos, de penitentes. ¡Oh decepción!, al tiempo me di cuenta que el único penitente era yo, que todos eran perfectamente conscientes, dulces abuelitas incluidas, de la mala fe y la mentira contenidas en sus mensajes. Ahora, ya ni el lobo confía en Caperucita y yo, ¡ni en las abuelitas!.

“Golpear, como sea, es la estrategia”. A este nivel ha descendido la campaña electoral.

Desde luego que este comentario es sumamente parcial, pues sólo se refiere a mí experiencia con algunos amigos y al fuego cruzado de exaltados tiradores en Twitter . Se lo comento a usted por si acaso pudiera estarle ocurriendo algo parecido.

Le comento también, que no me opongo a la crítica, venga de donde venga y le toque a quien le toque, pues creo que es mejor fuente de superación que el halago vano y superficial. Pero si me opongo, ante la falta de argumentos, a que se opte por la mentira, la burla y la ofensa, con tal de conseguir la destrucción del adversario. Así me lo han dicho, sin pudor alguno, abiertamente, “golpear, como sea, es la estrategia”. A este nivel ha descendido la campaña electoral. Una miseria.

La novedad de esta quinta semana, es que se subió al ring un fan que arremetió contra el referí, los jueces y uno de los contrincantes, hecho que calentó aún más los ánimos y enardeció a buena parte de los medios que cubren la pelea electoral. ¡No se vale! ¡Qué lo bajen! ¡Qué le quiten el micrófono! ¡Qué respete las reglas! Gritaban excitados los espectadores fifís, así les dice alguien, pero no hubo quien pudiera detenerlo, vamos, ni las autoridades electorales.

El choque entre AMLO y el INE...¿a dónde vamos a parar?

Una Ley, en tanto está vigente, se debe cumplir. El más obligado es el Presidente de la República. Si la Ley no es buena, debe cambiarse por los cauces adecuados en tiempo y forma, pero nunca dejarse de cumplir. En la semana volvieron a chocar el Ejecutivo y el INE. Este acusa al primero de violar la regla que le prohibe intervenir en el proceso electoral y, el Presidente reclama al INE, entre otras cosas, que no sanciona a los Partidos infractores (como el PRI en Nuevo León que compra votos con tarjetas), lo cual es una demostración de parcialidad en favor de la oposición.

Dicha confrontación plantea la posibilidad de un avance democrático. Si México es un país de tal naturaleza política, entonces sus ciudadanos están capacitados para ejercer un voto libre y reflexionado, por lo cual es incongruente que la autoridad electoral "cuide" a los votantes y los "proteja" de insanas y perversas influencias. Ya basta de llevar al ciudadano de la mano, de pensar y decidir por él. Que el Congreso, la prensa y las organizaciones ciudadanas, analicen y evalúen la opción de abrir los muchos candados que restringen la participación libre y democrática de todos los ciudadanos, incluyendo al Presidente. Porque no.

RENDIJAS

A todos los votantes: ¡El candidato que paga para ganar, gobierna para robar! Sabiduría popular

A todos los candidatos: Trata de conseguir un SI, ¡el NO ya lo tienes! Eso dicen en la calle.

A toda la sociedad: El Sindicato Nacional de Payasos alerta sobre los candidatos, declarando que no forman parte de su gremio. ¡Záz!

A todos los partidos y autoridades electorales: ¡Aguas! ¡El Presidente los puede mandar al carajo! Ya lo hizo el viernes donde le sacaron el tapón por lo de la Línea 12 del Metro. ¡Sosiéguense, pues!

A todas las madres de México y del mundo: mi más sincero reconocimiento por su valor, sus cuidados y enseñanzas y por el amor que prodigan a sus hijos sin condición ni límite. ¡Amadas sean!

Mayo 10 del 2021