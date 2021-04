Elecciones: Técnicos vs Fajadores

¡Dura Lex, sed Lex! y está bien. Lo que no está bien es que la Ley sea maleable, como al sapo la piedra.

¡México siempre dividido!

Como Veo Doy

Como el boxeador desfallecido, cegado y bañado en sangre, oyendo decir a su mentor:

- ¡Ánimo chamaco, vas bien, tu rival no te ha hecho nada!

- Pues entonces -contesta el pupilo- agárrate al réferi, ¡porque alguien me está rompiendo la adre!

Así está Felix Salma, ciego y diciendo disparates por tanto golpe recibido en la cabeza y, su entrenador, Mario Del, echándole porras:

- ¡Vamos Felix, no te han hecho nada! ¡El pueblo está contigo!

- Entonces ¿por qué me gritan violador?

- No toro -le dice Mario-, te están gritando ¡golpeador!

- ¿Y no es peor?

- No, claro que no, no seas endejo. Vamos macho, párate y sigue golpeando, y si se mete el árbitro, yo te lo agarro y también le suenas.



2⁰ round y los protagonistas electorales

Muy amable Lector, estamos apenas en el 2⁰ round y los contrincantes electorales se están dando con todo. Esta semana el escenario lo dominó el protagonismo del árbitro (INE) que repartió bofetadas a todos aquellos (49 de Morena) que se querían subir al ring sin acatar las reglas ampliamente sabidas para participar en la contienda electoral. El trompón más sonado fue el que recibió el Toro sin Tuercas, también conocido como el Senador Manicomio, según apunta Eduardo Evaristo Longares (desaparecido desde el 25/12/2013), en su libro "El Gran Farsante".

Cuando Salma pidió que el Tribunal Electoral (TEPJF) nulificara la sanción del INE, pensé que éste iba a otorgar un fallo contundente y ejemplar. No fue así. Cual colmilludo Pilatos se lavaron las manos y devolvieron la pelota al INE con la atenta súplica de que revisaran la sanción impuesta al impuesto candidato de Morena, porque era desproporcionada a la falta cometida. Estos Jueces y Consejeros son los técnicos, los suaves pues.

Y bueno, ya sabe Ud., seis de los once consejeros se tomaron de las manos, alzaron la vista al cielo y dijeron: el ex-diputado costales, señalado en el libro de Evaristo por estupro, pederastia y pedofilia, transas electorales (los costales llenos de votos, la venta en dólares para que el Negro René asegurara la gubernatura y la maleta de pesos que se clavó, que YSQ le entregó para su segunda campaña de gobernador, entre otros picudos clavados, ninguno en La Quebrada), por su falta de reporte obligatorio de gastos de precampaña, ¡queda fuera del proceso electoral!

Muy amable Lector, en función de las fintas y golpes que se atizaron esta 2a semana los protagonistas electorales, ¿no le parece que se bajaron del ring y montaron un circo de tres pistas? En una pista los bufones Mario y Felix (los fajadores), en otra las autoridades electorales (repito, los técnicos) haciendo equilibrio en un cable sin red y, en la tercera, la estrella del espectáculo, el verdadero árbitro, el mago, apareciendo y desapareciendo cartas marcadas y leyes de la chistera. Esta semana la Pagés fue maestra de ceremonias con su acostumbrada lista de medias verdades. Puro show.

Un circo

La democracia en un país tan desigua l como México, es un circo para distraer la atención del público y legitimar las acciones de quienes detentan los poderes políticos y económicos en cada ocasión. Por eso el INE no tiene importancia, es un distractor, y si la tiene, solo es para los que se están jugando el poder de gobernar y el poder de hacer negocios con el gobierno, puesto que del número de votos a su favor depende la oportunidad de agarrar la sartén por el mango durante 6 años. Que no es poco.

Tal vez hay que ser igual de mal pensado que el Negro Tomás de Hector Suarez y maliciar que Mario se equivocó al apoyar a Felix y como Morena sigue los pasos del PRD, incubando tribus a partir de sus fuertes diferencias (ejemplo la imposición de Mario sobre Muñoz Ledo), pues el Presidente no puede bajar a Felix abiertamente, así que le pide ayuda a Lorenzo para que se lo truene. ¿O Ud. cree que el titular del INE, siendo un peso pluma, sería tan lorenzo como para fajarse con un peso completo? Yo no.

RENDIJAS

¿Vas a votar? Sí. ¿Conoces a tu candidato? No. ¿Entonces por quién vas a votar? Pues dicen que por ese Obrador. ¿Quién lo dice? ¡Pues por ahí, en el barrio! Sabiduría democrática.

Olga a Lorenzo: ¡El INE debe ser neutral y discreto! Mamá dando consejos.

Lorenzo a Olga: ¡Pero no omiso e indiferente, si no estricto y puntual! Chamaco respondón.

¡México siempre dividido! Veamos: Aztecas vs Tlaxcaltecas; Indios (así nos clasificaron) vs Españoles; Conservadores vs Liberales; Plebe vs Hacendados; luego más divididos, por sectores, Obreros, Campesinos y Popular y ahora chairos y fifís. Menos mal, dos México otra vez.

Abril 19 del 2021