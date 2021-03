Leonelista al Verde: ¿Una nueva fase del partido prominería tóxica?

Recuerdos en Facebook y el basurero político del PVEM

Hace seis años cuando trabajaba de reportero escribí una pequeña crónica. Me acordé porque Facebook me recordó con una foto de que el 15 de marzo de 2015 varios camiones de pasajeros llegaron al centro de La Paz en Baja California Sur, con cientos de acarreados de las colonias en la periferia pagados por el Partido Verde. Se registraba como candidato a la alcaldía de La Paz un desesperado Pepe Hevia, un empresario que buscaba ser candidato a la alcaldía de La Paz y que vinculaban con el megaproyecto minero Los Cardones. El dirigente estatal en ese momento, Rommel Fiol, dijo que su partido no había gastado nada, que todo el dinero usado para despensa, transporte y hotdogs lo desembolsó Hevia.

Un día después de magnánimo espectáculo el Verde terminó de tirar las ilusiones de Pepe y amarró una candidatura común con el PRI nombrando a Axxel Sotelo como el just the one. A casi una década, el partido del tucán continúa siendo el mayor depósito del basurero político que, con tal de resistir perder el registro ha realizado maniobras para recibir oxígeno. A unas semanas de empezar la elección hasta allí llegaron ‘los y las leonelistas’, un grupo compacto de adeptos del exgobernador con el PRD, luego de abandonar el PRI, de la mano de Armida Castro Guzmán.

Armida Castro y la violencia política

Castro Guzmán, alcaldesa con licencia de Los Cabos llegó al poder con Morena. Lo dejó en medio de una crisis entre ciudadanía y una empresa que se agandalló parte de un arroyo para una supuesta canalización para proteger sus inmuebles. Perdió la encuesta interna contra el actual coordinador estatal de la 4T. Al verse perdedora quiso buscar la reelección municipal, pero también quedó relegada frente al profesor Óscar Leggs y quien no ha podido ser nombrado candidato de la coalición de Morena-PT por la insistencia del doctor Ernesto Ibarra. Antes de irse interpuso el delito de violencia política en razón de género aceptada contra el dirigente estatal de Morena: Alberto Rentería.

Hay que recordar que la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena inició un procedimiento por nepotismo contra la exmorenista, luego de la denuncia hecha por uno de los militantes cabeños de Morena, Pedro Magallón, quien al final fue otro de los acusados por la aspirante a la gubernatura de violencia de género.

“Seguramente voy a hacer más denuncias; voy a hacer uso de las herramientas jurídicas por que no voy a permitir más faltas de respeto. Invito, estoy pidiendo la oportunidad de trabajar”, Armida Castro, alcaldesa de Los Cabos.

Amenazó Castro Guzmán, durante uno de los eventos del Verde, unos días después de su registro al que dejó plantada Armida, Karen Castrejón líder del partido que no fue por cuestiones de agenda. Ese día, Armida lanzó un discurso dirigido a las mujeres mientras en el podio lleno de varones.

Armida Castro- PVEM Cortesía

El PVEM no tiene nada de ecologista

La fiel seguidora de Leonel Cota terminó en un partido rémora. Un Partido Verde más allá de preocuparse por el ambiente lo caracteriza un amor por los billetes verdes, ya sea apoyando a proyecto turísticos inmobiliarios en costas mexicanas o el empuje de megaproyectos como Los Cardones.

Otro ejemplo de que el Verde no es la “nueva historia”, es su presidente estatal Alejandro Tirado Martínez, cuando la Federación de Cooperativas Pesqueras (Fedecoop) envió el 30 de marzo de 2016 un oficio en apoyo de la minería submarina en el golfo de Ulloa, en el municipio de Comondú, una actividad que ponía en riesgo la pesca ribereña, unos meses antes de convertir en el representante estatal de la organización política.

Los Cabos en crisis

Contra toda lógica, la federación que lidera Tirado, de la que se tuvo que separar unos años para desempeñarse como regidor, dio su apoyo al corporativo estadounidense Exploraciones Oceánicas que pretendía sacar durante 50 años alrededor de 350 millones de toneladas de arena fosfática del fondo marino, en un área concesionada para la pesca de abulón y langosta para la Sociedad Pesquera Puerto Chale.

¿Aún no crees que el Verde es más una empresa de relaciones públicas para los intereses de grandes capitales? Desde 2015, la exsenadora ‘ecologista’, Ninfa Calara Salinas Sada, hija del millonario dueño de la minera a cielo abierto Los Cardones, Ricardo Salinas Pliego, surgió como figura clave entre el sector minero y la red de intereses, a través de Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado de México. En ese tiempo, el partido del tucán se apoderó de las dependencias federal relacionadas con el ambiente.

La reflexión es clara, la estrategia del Verde será la de intentar aprovecharse de un movimiento, como ya otros partidos políticos lo han hecho, como el PAN y Morena-PT, pero usando a una mujer. Sin embargo, la candidata no es tan conocida y la crisis en la que se encuentra Los Cabos no la dejan bien parada, al preferir buscar a toda costa una posición para competir.

La leonelista continuará, aunque parezca que trabaja para los azules y no para el presidente que dice aún seguir, aunque su corazón sea ‘verde’.