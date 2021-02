Ebrard: el comunista neoliberal

México, en los últimos sitios de naciones con avance en la vacunación covid-19.

"Acaparamiento" de las vacunas

Algo grave debe estar pasando en el gobierno, cuando el ala moderada del mismo empieza a radicalizar también su discurso; aún cuando esta ideología es totalmente contraria a lo que ha sido durante años, su estilo de vida.

Y es que cada quien esta en su derecho de tener opiniones personales, o preferencias sobre los modelos económicos o políticos que considere mejores; lo criticable es la incongruencia. El decir una cosa y actuar en sentido contrario de la misma. Manipular a la población para su propio beneficio.

Así está pasando con Marcelo Ebrard, el Canciller y líder de la corriente “conservadora” dentro de la 4T. El mismo que se autoexilió cuando terminó su periodo de jefe de gobierno en París y no en La Habana, el que mandó a sus hijos a estudiar a Canadá e Italia y no a Caracas, el que porta relojes de millones de pesos hechos en Suiza y no en Nicaragua. El que ahora para salirse del embrollo en el que él mismo se metió, se envuelve tal Juan Escutia en la bandera roja del comunismo para martirizarse.

Ebrard quiere hacer un “llamado enérgico” ante la ONU, por lo que él considera el “acaparamiento” de las vacunas por parte de unos cuantos países. Lo que “justifica” que México, este hoy en los últimos sitios de naciones con avance en la vacunación covid-19, con relación a su número de habitantes.

Pero los países a los que crítica el funcionario, tuvieron el tino de destinar recursos para el combate y control de la pandemia; tienen presupuestos que en promedio, destinan el 2% del PIB a la ciencia y tecnología; mientras que en México, el actual gobierno ha reducido esos recursos que hoy no llegan ni al 0.4% del producto interno bruto.

No solo eso, también el actual gobierno redujo el presupuesto de salud, desbarató el sistema de vacunación a tal grado que no solo tenemos escasez de vacuna covid-19, tampoco hay vacunas para la poliomielitis, tuberculosis o el sarampión. Tampoco hay tratamientos para los niños con cáncer, y casi el 70% de los niños en México no pudieron completar su esquema de vacunación el año pasado. De todos estos medicamentos, no hay acaparamiento, solo ineptitud por parte de las actuales autoridades.

Por eso preocupa ver que alguien como Marcelo Ebrard se doble ante las absurdas justificaciones “antineoliberales” que dan otros desde el poder. Cuando en lugar de pretender ir a dar espectáculos de lástima a la ONU, debería de estar alzando la voz a sus diputados, senadores y demás funcionarios, para que dejen de quitar los alfileres que sostenían a nuestro ya precario sistema de salud.

Las cosas deben de estar muy graves, nada es coincidencia, Ebrard se quiso montar en el tema, y hoy le puede costar su proyecto. Pero así como él, está toda la 4T, por eso en cada entidad, Morena recluta a diestra y siniestra a políticos de otros partidos, se alía con los que llama “mafiosos”, haciendo un lado a los suyos. Porque los focos rojos se han prendido, el gobierno naufraga y a falta de soluciones, mejor distractores. Tan grave está todo, que hasta Ebrard, se rinde y se convierte en comunista, claro, en un comunista neoliberal.

Elecciones 2021

Ya no hay que darle tantas vueltas al asunto, Félix Salgado Macedonio será el candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero. Ayer el presidente López Obrador salió en su defensa, dándole el beneficio de la “duda” a él, en lugar de dársela a las víctimas.

Más allá de la postura presidencial sobre el tema, habría que esperar la respuesta de las feministas que apoyan al movimiento obradorista. Algunas han levantado la voz para expresar su desacuerdo, pero ahora que Salgado Macedonio ya es prácticamente el candidato, ¿estarán dispuestas a anteponer sus ideales a los intereses de su partido? ¿Estarán primero las mujeres que las elecciones? Eso, esta por verse.