¿Feminismo o Partidismo?

Es lamentable como el feminismo, es secuestrado por intereses mezquinos y cobardes de algunos políticos.

Lucran con feminismo

En los últimos años, el movimiento feminista y los objetivos que persigue ha cobrado más relevancia, aunque no la suficiente como para que verdaderamente se haya visto reflejado un cambio que garantice mayor equidad y condiciones de seguridad en la vida de millones de mujeres.

La cobertura se ha distorsionado, lo que ha provocado que la sociedad aún no comprendamos en su totalidad, la dimensión de los problemas y las razones que han tenido muchas mujeres para alzar la voz de distintas maneras y hacerse escuchar.

La clase política, lejos de sumarse, resolver, o comprometerse con este tema, lo ha utilizado más bien para sacar beneficios personales o de partido. Y es que su feminismo, depende de cada situación en específico y de sus protagonistas o involucrados, en lugar de centrarse en los hechos. Por lo que podemos afirmar, que el “partidismo” está por encima de la causa de millones de mujeres.

Ex secretario de Gobierno acusado de violencia

No nos puede sorprender que en todos los frentes traten de lucrar únicamente con el tema. Finalmente, el sistema de partidos en México, sigue siendo encabezado predominantemente por hombres.

Para muestra un botón, el fin de semana pasado, fue aprehendido en Tuxpan, Veracruz, el ex Secretario de Gobierno estatal, Rogelio Franco, quien fue uno de los principales operadores de Miguel Ángel Yunes Linares y ex dirigente estatal del PRD. La detención fue por el proceso que se le sigue desde 2017, por haber agredido físicamente a su ex esposa. Las fotos de la demandante llevan años circulando, y para muchos correligionarios de Franco, era un secreto a voces su comportamiento violento en contra de su entonces pareja.

Pero lejos de que su partido tomará medidas de sanción o buscara que se diera un proceso claro y transparente, hicieron todo lo contrario; trataron de archivar el tema en el olvido de la gente. Claro, en ese tiempo, Rogelio Franco era el poderoso Secretario de Gobierno Estatal.

Agresores en el mismo partido

4 años después, cuando la justicia tocó su puerta, su partido, dirigentes y aliados, han salido a defenderlo. Si, los mismos que hace una semana seguían instando en Twitter a que el presidente López Obrador, rompiera el pacto con Félix Salgado Macedonio, son los mismos que ahora se tiran al suelo y victimizan al presunto agresor. ¿Porqué? Porque para ellos, su partido está por encima que la lucha feminista, así de simple.

Es lamentable ver, como una bandera social que tiene fundamentos y causas justas como lo es el feminismo, sea secuestrada por los intereses mezquinos y cobardes de algunos políticos que no han entendido que lo único que logran con su incongruencia, es dejar las cosas como están; donde no ganarán ellos, pero tampoco le permitirán a millones de mujeres avanzar en la búsqueda de mejores condiciones de vida. Y es que todo reclamo o exigencia, pierde legitimidad cuando los que acusan, defienden luego a los acusados.

En el ámbito de la legalidad pasa algo similar, todo es justo siempre y cuando no me lo hagan a mi o a mis intereses. El mismo Rogelio Franco que en su momento violentó el debido proceso y encabezó la persecución política de los opositores a su proyecto, hoy pide que todo se haga con apego a la ley. Ejemplos podemos nombrar en diversas entidades como Tamaulipas, Quintana Roo, Chihuahua, Veracruz e incluso a nivel federal, para estos personajes, no importa la justicia, lo que importa es su partidismo.

Rogelio Franco no es ninguna víctima, simplemente le tocó el momento de convertirse en res. Ojalá en la alianza se den cuenta lo que le ha pesado al morenismo respaldar a Félix Salgado Macedonio; y eviten seguir con su infructuoso y denigrante intento por hacer pasar al carnicero del ayer, como una pobre víctima; que si acaso lo es, pero de sus propias acciones.