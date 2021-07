Los motivos de Aguilar Camín para calumniar a AMLO: ‘cherchez les abonnements’

Tan duro hoy, tan amable antes

Desde el arranque del gobierno del presidente López Obrador me he hecho dos preguntas relacionadas con Héctor Aguilar Camín, columnista de Milenio y director de la revista mensual Nexos:

1.- ¿Por qué es tan crítico de AMLO y fue tan amable en sus escritos con EPN?

2.- ¿Por qué insiste en repetir en sus escritos del diario propiedad de la familia González lo que publica su revista que, por lo demás, diariamente difunde milenio.com prácticamente como una sección más de tal sitio de internet?

Alejandro Dumas, con cierto machismo, ante cualquier misterio sugería aquello de “cherchez la femme”. Más adecuado resulta buscar el dinero: “cherchez l'argent” o a la gringa “follow the money”.

En el caso de Aguilar Camín y Nexos hablamos de biyuyos por suscripciones a la revista Nexos, esto es, aquí lo que se impone es recurrir a la clásica “cherchez les abonnements” o en inglés “follow the subscriptions”.

Admito que no hablo ni francés ni inglés, así que puedo estar escribiendo muy mal todas esas expresiones. El hecho es que la motivación de Aguilar Camín parece ser más comercial que editorial o ideológica. Puedo equivocarme, pero es la impresión que da.

El sexenio pasado, Nexos recibió del gobierno federal por venta de publicidad 58 millones 868 mil 642 pesos, esto es, poco menos de 10 millones de pesos al año, lo que me parece excesivo para una revista mensual con escaso tiraje y que casi todos los ejemplares los vendía al propio gobierno, como veremos más adelante.

Si bien le va, Nexos este 2019 tendrá ingresos por ese concepto de 5 millones de pesos. Podría ser una cantidad menor, pero en ningún caso mayor, ya que la administración encabezada por AMLO redujo a la mitad su presupuesto para la compra de espacios publicitarios.

Pero en el periodo de Peña Nieto la empresa Nexos, sociedad, ciencia y literatura, S.A de C.V. no solo vendió publicidad al gobierno, sino también revistas, miles de ellas, y libros. Por conceptos distintos a la publicidad, la empresa de Aguilar Camín recibió en seis años 53 millones 493 mil 904 pesos. Este dinero, como las golondrinas, no volverá. Pregunté y se me dijo que no se presupuestó ni un solo peso para la compra de revistas.

Las “ilegalidades”

El pasado 28 de junio, Héctor Aguilar Camín dijo en su columna de Milenio: “No habíamos tenido, sin embargo, dentro de los años de la joven democracia mexicana un presidente que fuera él mismo origen de tantas conductas ilegales”.

Un día antes, el columnista del diario propiedad de Pancho González había citado un reportaje publicado en la revista que dirige, Nexos:

√ “En los siete meses de su mandato constitucional, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha incurrido en más conductas ilegales que sus antecesores en el mismo lapso”.

√ “Esta es la conclusión del recuento hecho por Causa en Común y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad que la revista Nexos publica en su edición impresa de julio”.

√ “Según María Amparo Casar y José Antonio Polo, autores del estudio, el titular del ejecutivo ha incurrido, desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 31 de mayo de 2019, en 20 acciones ilegales”.

Más que absurdas las conclusiones de ese reportaje, son perversas, de plano. Parecen más un chantaje que una reflexión intelectual o periodística seria.

Andrés Manuel no ha caído en ninguna conducta ilegal. Si alguna hubiera, un juez lo estaría sancionando. Hay gente que busca ampararse contra decisiones del gobierno, algo normal en un Estado de derecho, pero ello no significa que la actuación del presidente de la República sea ilegal.

Las “conductas ilegales” del reportaje de María Amparo Casar y José Antonio Polo tienen que ver, en el peor de los casos para el presidente López Obrador, con decisiones que no gustan —por ideología o porque les perjudiquen— a la señora Casar y al señor Polo.

Están en su derecho de combatir —en juzgados o en revistas— los proyectos de AMLO, pero no es ético que lleguen a la calumnia: “El titular del ejecutivo ha incurrido, desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 31 de mayo de 2019, en 20 acciones ilegales”.

Publicidad y suscripciones

Es legal la compra de publicidad que el pasado gobierno hizo a la revista Nexos, del señor Aguilar Camín. Aunque puede ser excesiva la cantidad (58 millones 868 mil 642 pesos para una publicación mensual con muy pocos lectores), lo cierto es que no se violentó ninguna norma ética o jurídica.

Más oscuros son los otros 53 millones 493 mil 904 pesos que recibió del gobierno la empresa Nexos, sociedad, ciencia y literatura, S.A. de C.V. Con este dinero se pagararon “suscripciones y suministro de la revista Nexos”, “coedición en exclusiva de la primera edición de dos obras”, “adquisición de 2 colecciones de libros”, etcétera.

La fuente de la información que menciono aquí es el sitio Compranet.

Hace tiempo, María Amparo Casar, de Mexicanos Contra la Corrupción, publicó una "estudio" sobre publicidad oficial bastante calumnioso ya que se centraba en unos pocos medios, por cierto algunos con millones de lectores más que Nexos. Ella quizá debería ahora investigar, y denunciar, las siguientes operaciones comerciales (ninguna relacionada con publicidad) que hizo la revista en la que colabora con el gobierno federal:

√ $3,809,190 pesos. Fue lo que, en 2018, la Secretaría de Cultura pagó a la empresa Nexos, sociedad, ciencia y literatura, S.A de C.V. por 7,000 “suscripciones y suministro de la revista Nexos”.

√ 793,280 pesos. Fue lo que, en 2018, la Secretaría de Cultura pagó a la empresa Nexos, sociedad, ciencia y literatura S.A de C.V. por la “coedición en exclusiva de la primera edición de dos obras”.

√ $3,809,190 pesos. Fue lo que, en 2018, la Secretaría de Cultura pagó a la empresa Nexos, sociedad, ciencia y literatura S.A de C.V. por 7,000 “suscripciones y suministro de la revista en formato impreso del título Nexos 12 números del 2018. Las cuales se requieren para cumplir con los programas de apoyo a la actualización y modernización de las fuentes de información”.

√ 9,164,505 pesos. Fue lo que, en 2017, la Secretaría de Educación Pública pagó a la empresa Nexos, sociedad, ciencia y literatura S.A de C.V. por la “adquisición de 2 colecciones de libros: Colección cívica y ética que consta de 12 títulos con un total de 5,472 ejemplares , y la colección Los imprescindibles, la cual consta de 23 títulos con un total de 60.660 ejemplares”.

√ 3,809,190 pesos. Fue lo que, en 2017, la Secretaría de Cultura pagó a la empresa Nexos, sociedad, ciencia y literatura S.A de C.V. por 7,000 “suscripciones y suministro de la revista Nexos”.

√ 334,278 pesos. Fue lo que, en 2016, la Secretaría de Educación Pública pagó a la empresa Nexos, sociedad, ciencia y literatura S.A de C.V. por la “adquisición de 2,000 ejemplares del libro Poder para el maestro, poder para la escuela”.

√ 9,753,560 pesos. Fue lo que, en 2016, la Secretaría de Educación Pública pagó a la empresa Nexos, sociedad, ciencia y literatura S.A de C.V. por la “adquisición de dos colecciones de libros: Colección cívica y ética que consta de 12 títulos con un total de 45,600 ejemplares y Colección los imprescindibles que consta de 13 títulos con un total de 36,400 ejemplares”.

√ 3,809,190 pesos. Fue lo que, en 2016, la Secretaría de Cultura pagó a la empresa Nexos, sociedad, ciencia y literatura S.A de C.V. por 7,000 “suscripciones y suministro de la revista Nexos”.

√ 3,174,325 pesos. Fue lo que, en 2015, Conaculta pagó a la empresa Nexos, sociedad, ciencia y literatura por 7,000 “suscripciones y suministro del título Nexos”.

√ 3,174,325 pesos. Fue lo que, en 2014, Conaculta pagó a la empresa Nexos, sociedad, ciencia y literatura S.A de C.V. por 7,000 “suscripciones y suministro del título Nexos”.

√ 3,019,030 pesos. Fue lo que, en 2013, Conaculta pagó a la empresa Nexos, sociedad, ciencia y literatura S.A de C.V. por 7,000 “suscripciones y suministro de la publicación en forma impresos Nexos”.

√ 3,223,800 pesos. Fue lo que, en 2011, 2012 y 2016, la Secretaría de Educación Pública pagó a la empresa Nexos, sociedad, ciencia y literatura S.A de C.V. por la “adquisición de 10,000 ejemplares de tres diferentes títulos”.

√ 3,450,000 pesos. Fue lo que, en 2011, 2012 y 2016, la Secretaría de Educación Pública pagó a la empresa Nexos, sociedad, ciencia y literatura por “servicio de capacitación a servidores públicos”.

√ 1,031,100 pesos. Fue lo que, en 2011, 2012 y 2017, la Secretaría de Educación Pública pagó a la empresa Nexos, sociedad, ciencia y literatura S.A de C.V. por “adquisición de material bibliográfico”.

√ 1,138,941 pesos. Fue lo que, en 2011, 2012 y 2017, la Secretaría de Educación Pública pagó a la empresa Nexos, sociedad, ciencia y literatura S.A de C.V. por la “compra de materiales bibliográficos”