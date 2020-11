Café con aroma de mujer

“Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado; está fundado en nuestros pensamientos y está hecho de nuestros pensamientos”, Buda.

Entre Veredas

IZQUIERDA AL FRENTE

El tema de una candidatura para mujer en Sinaloa por el lado de Morena comienza a cobrar cada vez más fuerza, esto derivado que el estado podría entrar de lleno en esa dinámica para poder contemplar a una de las siete mujeres para ese cargo.

La única mujer morenista, de izquierda que ha estado al pie del cañón ha sido Imelda Castro Castro, y es por esa razón que hemos visto a la senadora muy activa en todo el estado, donde el fin de semana recorrió la zona sur.

La senadora en una charla que tuvimos en Mazatlán nos comentó que ella ve con buenos ojos así como una oportunidad para las mujeres que se metan de lleno por un cargo que consideren puedan llegar a el por la vía del voto.

La senadora está consciente de que se requiere de mucho trabajo para lograr permear de lleno con la gente, y eso le puede dar el factor determinante para lo que está buscando, dirigir a Sinaloa, y esto se torna interesante.

En el café la legisladora nos comentaba que la paridad de género ha sido algo positivo, pues se trata de sumar capacidades, y la mujer es muy competitiva, incluso más que los hombres donde se considera una política preparada.

Imelda Castro nos comentó que ella se está preparando desde hace meses para competir para gobernadora con Morena, y lo ha hecho desde hace varios meses, pues sabe que tiene muchas cosas a favor.

Castro Castro es originaria de Sinaloa de Leyva se forjó en los partidos y movimientos de izquierda, donde de 1998 a 2007 fue una férrea militante del Partido de la Revolución Democrática, donde logró algunos cargos.

Entre ellos ser diputada local en dos ocasiones, la primera en el periodo de 2001 a 2004 y una más de 2013 a 2016, así mismo Imelda fue regidora del PRD en el Ayuntamiento de Culiacán.

Fue hasta el 29 de agosto de 2017 decidió seguir a Andrés Manuel López Obrador en el proyecto Juntos Haremos historia donde terminó en el Senado.

Ahora que está en esta antesala, Imelda Castro decidirá el 15 de diciembre si sigue en la Senaduría o se viene por la Gubernatura de su Sinaloa.

Todo dependerá de la encuesta y de la paridad de género. Estaremos pendientes

PARA FUERA

Quien ya se está despidiendo de Morena y de sus aspiraciones a gobernador, es el senador Miguel Ángel Navarro, luego de que el Consejo Estatal de Morena en Nayarit le diera un serio revés al no reconocerlo como morenista.

El asunto está en que el casi senador con licencia por el estado de Nayarit se confió de lo que en un tiempo se iba manejando, hasta que le salió el tiro por la culata, pues no iba sólo en la carrera por la gubernatura, y esa confianza excesiva ahora le está costando.

Es muy importante destacar que, para Morena en Nayarit, la sola presencia del senador con licencia en el partido guinda no era bien vista, por lo que ahora en sesión de consejo se decidió sacarlo del partido por lo que no puede aspirar a un cargo con Morena de nuevo.

Esto no quedó a dudas cuando en la comidilla política de Nayarit se le vio al senador ahora coqueteando con otros partidos, para buscar lo que según él ya lo tenía en la bolsa, que era candidatura de Morena al gobierno de Nayarit.

Sin duda la carrera en estos momentos ya se cierra bastante fuerte, y en el caso del senador Navarro, si no es con Morena no tiene oportunidad alguna de poder hacer algo para su proyecto personal que ya está muy desgastado.

Las cosas comienzan a cambiar de giro, y eso favorece de manera importante proyectos de morenistas consolidados y que conocen la política del presidente Andrés Manuel López Obrador, no improvisados.

En el caso de Nayarit, las cosas también toman forma e impulsan la figura de Nayar Mayorquín Carrillo quien se apuntala ahora para ocupar ese lugar que ya tiene bastante trabajo en el estado apuntalando el tema.

En Nayarit los morenistas quieren a un verdadero morenista para gobernador del estado y el único de todos que encaja en el proyecto de nación, quien tiene mucho perfil pero sobre todo lo ve bien el morenismo es a Nayar Mallorquín.

No hay que buscarle más.

PROPUESTA

El tema electoral en Sinaloa no ha dejado de estar presente sobre la mesa en el estado, pero más que en estos momentos el sector empresarial ha estado sumamente interesado en el comportamiento que se desarrolla.

Pues bien hace algunos fines de semana en Mazatlán, la tierra del gobernador Quirino Ordaz Coppel, se realizó el festejo de un año más de vida del empresario Leovy Carranza rodeado de amigos más cercanos entre ellos el mandatario.

En este encuentro entre bromas, comentarios y opiniones, el tema electoral salió a relucir, y aquí es donde se puso interesante, pues los empresarios hicieron una solicitud en este encuentro, que se postulara para Mazatlán un buen perfil.

Entre dimes y diretes, los empresarios coincidieron en algo interesante, que Mazatlán se merecía ya una persona con capacidad y que tuviera suficiente visión para impulsar este puerto que ya está encaminado.

Pero la conversación no se detuvo ahí, tanto que el cumpleaños petit comité que se celebró en conocido hotel de Mazatlán, no salieron a proponer muchos nombres, sino lo que parece interesante es que salió a relucir sólo uno.

El nombre que surgió fue de Samuel Lizárraga, exdelegado del IMSS a quienes los empresarios lo ven con buenos ojos y cabe dentro de las necesidades que los empresarios solicitaron al gobernador, en suma encajaba con ese perfil.

Nos comentan que el mandatario al escuchar el nombre, no dijo que sí, pero tampoco dijo que no, al contrario sólo se limitó a decir aún no era tiempo de tomar una decisión.

En ese caso, habrá que esperar para lo que venga. Tiempo a tiempo. Pero destaca que la visión de los empresarios tengan al funcionario federal por la trayectoria que tiene en Sinaloa y lo que ha logrado consolidar tanto en el ámbito de la función pública como de empresario.

Ya veremos que sucede.

DE FRENTE

Quien está que no cree en nadie es el exsecretario de Pesca en Sinaloa, Sergio Torres Félix que aviso que traería al estado en movimiento y al momento es lo que ha hecho encabezando los trabajos de estructura en Sinaloa con su ahora nuevo partido Movimiento Ciudadano.

Torres Félix ha logrado tener un dinamismo bastante conciso, pero sobre todo, como el MC ha ido in crescendo con la gente y el sector popular, para esto el exfuncionario se pinta solo, pero no todo termina ahí.

El ungido de Movimiento Ciudadano para la gubernatura de Sinaloa ha cumplido con creces la expectativa que formó en su integración a las filas de los naranjas, y eso le ha llevado a estar en la mira de los demás.

En el MC se ha visto una nueva forma de trabajar, donde eso es lo que buscaba Dante Delgado quien quería un partido en movimiento, que se notara el liderazgo, pero a la vez la capacidad de sumar de Sergio Torres.

Poco a poco se ha visto cómo las filas de MC se están llenando de gente que confía en el proyecto naranja por Sinaloa y asegura el mismo aspirante a gobernador que las cosas no puede cambiar lo que representa una nueva medida en la forma de hacer política.

Lo que si podemos asegurar es que al MC no nos los deben dejar de lado, ahora se ve una nueva actitud una nueva forma de ser, de trabajar, pero sobre todo del impulso que se desarrolla a hora a través del MC

ENCUADRES

El Partido Sinaloense está que no cree en nadie, y mucho menos ahora que sigue jalando más y más personas a sus filas, de todos los colores políticos que ahora están confiando en la forma de hacer política de Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Durante una gira por el municipio de El Fuerte, el PAS trajo consigo a 30 personas que se caracterizan por ser líderes sociales de diversos sectores, como son de instituciones educativas, de salud, jóvenes emprendedores, jubilados, empresarios, comerciantes, de colonias y comunidades que buscan un espacio para participar en la solución de sus problemas.

El líder del PAS sabe que es momento de abrirle las puertas a persona que está interesado en formar parte del movimiento que representa y que ahora la estructura pasista tiene un importante eco en la política sinaloense.

Cuén Ojeda y el PAS saben que el momento ha llegado de consolidar el proyecto que están buscando, pero ahora sí, las cosas les pueden salir muy favorables en distintos municipios tanto importantes como pequeños pero en suma será la consolidación del partido.

El PAS está en la antesala de su mayor crecimiento y poder en las urnas que puede llegar en estos momentos, hay que esperar, pero no hay que descartar nada, hay potencial, hay preparación y hay ganas una buena combinación.

PERFILES

Uno de los perfiles importantes que vemos en Sinaloa, es el del alcalde de San Ignacio, Iván Ernesto Báez Martínez quien se está ahí no solo perfilando, sino consolidando la imagen que este tiene en su municipio y en Sinaloa.

Báez Martínez y su capital político lo han llevado a estar en la antesala de una reelección donde se perfila como el aspirante más fuerte de San Ignacio para ocupar, en su caso, de nuevo, la presidencia municipal.

El alcalde, ha hecho cosas importantes en el municipio y eso le ha permitido ahora tener mucho interés en la inversión en el desarrollo del municipio, si bien muchos pueden menospreciar a San Ignacio por ser un municipio pequeño, Báez Martínez le encontró la horma al zapato para poder establecer una mejora continua.

En este municipio, se consolida la idea de que San Ignacio va a estar marcado con un antes y un después, pero es en este municipio donde la gente está buscando por todos los medios que Báez Martínez vuelva a aparecer en las boletas.

Nadie quita el dedo del renglón que así sea. Ya sólo es cuestión de tiempo.

[email protected]

Facebook, Instagram y Twitter: PeriodistaMarco