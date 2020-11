¡Bye bye, Best Buy!

Lean las verdaderas causas de su adiós a México.



Armando Casas es un mexicano que vive en Corea del Sur desde hace más de 20 años. Es director de una de las áreas de Desarrollo de Ingeniería de LG, líder mundial en electrónica de aparatos domésticos.

Ahora que se dio a conocer el adiós de Best Buy en México, conversé con él sobre las razones inconfesables del cierre de las 41 tiendas que quedan en territorio nacional (8 fueron cerradas previamente).

Les platico lo que esta fuente me confió. Arre:

Los 111 millones de dólares que Best Buy México reportó como “reestructuración” durante el primer trimestre fiscal de 2020, fueron simple y llanamente pérdidas de la operación.

Si bien es cierto que la pandemia es uno de los culpables de semejante descalabro, hay otros factores que a Armando le tocó vivir en carne propia y que no tienen nada qué ver con el bicho.

MEJOR AMAZON Y MERCADO LIBRE QUE BEST BUY

Una investigación de rutina realizada por LG reveló en agosto pasado que el Sistema de compras de Best Buy México fue el peor, contra los de Amazon e incluso el mexicano Mercado Libre.

Los productos de LG disminuyeron un 47% las ventas a través de Best Buy México, de abril a septiembre de éste año.

Por el contrario, la marca sudcoreana aumentó sus ventas un 19% vía Amazon y un sorprendente 28% mediante transacciones de Mercado Libre.

Entonces, la primera razón del cierre de las operaciones de Best Buy México en la antesala de la mejor época del año para ventas por internet, es su deplorable y complicado sistema de compras virtuales.

Igual que otros proveedores, LG documentó cientos de casos de clientes inconformes que al hacer sus compras en Best Buy México, tienen que enviar un correo para confirmar su compra, mismo que no es atendido por el personal de la tienda y consecuentemente las entregas se demoran semanas… o meses.

El % de solicitudes de devolución -solo en el caso de los productos de la firma sudcoreana- es en el mismo periodo, del 23, algo mundialmente inusitado.

INVERSIONISTAS DICEN: PA´FUERA DE MÉXICO

La otra razón detrás de esta despedida es que contrario a lo que dice el informe oficial de la empresa en México, los principales inversionistas no fueron INFORMADOS a posteriori del cierre de las tiendas, sino CONSULTADOS previamente y el resultado fue unánime: pa´ fuera de México.

¿Datos? Siendo una de las empresas públicas norteamericanas más pulverizadas en la tenencia de sus acciones, la consulta que sirvió para elaborar este artículo se centró en los diez más importantes accionistas institucionales:

Vanguard Group (11.16% de acciones), Blackrock Inc (7.26%), JP Morgan Chase & Co. (4.80), FMR (4.54), State Street Corp. (4.38), Boston Partners (1.85), AQR Capital Management (1.54), Geode Capital Management (1.54), Ameriprise Financial Inc. (1.33)

El anuncio de su salida de México provocó una caída de 5.90% en la cotización de sus acciones en la Bolsa del Nasdaq neoyorquino ($11.84)

Armando comentó que Best Buy no es competitivo en México.

"Comparé precios de Bust Buy México contra Amazon, Walmart y SAMS y son los más caros, era lógico que tomaran esta decisión pues lo mismo les ha ocurrido en EU y Canadá. Si no se ponen las pilas correrán la misma suerte que Circuit City."

Puntualizó que la electrónica es muy complicada por sus mínimos márgenes de ganancias y atrasarse en ventas afecta mucho a negocios como Best Buy.

“Al director de Best Buy México se le olvidó decir que a los 2,400 empleados que se quedaran sin chamba les van a regalar una consola a cada uno, además -obvio- de sus indemnizaciones. Es que muy ufanamente declaró que les pagarán más de lo que estipula la ley", dice la irreverente de mi Gaby, desde la seguridad de su búnker atómico en Hualahuises.

