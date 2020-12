Buenas noticias prenavideñas

Utopía

Primero lo que empezará a cambiar el horizonte del país y los mexicanos aquí radicados, no olvidemos que en Estados Unidos viven 38 millones. El miércoles 23 al mediodía, la víspera de la cena navideña, recibiremos un regalo con cargo al Estado: el primer lote de vacunas contra el SARS-CoV-2 que genera la peste del siglo XXI, el covid-19, procedente de la planta de Pfizer en Bélgica, y sucesivamente otros durante cinco semanas hasta acumular un millón 417 mil 659 dosis procedentes de Bruselas, de una compra de 34.4 millones a Pffizer. Como bien dijo el presidente Andrés Manuel: De esas interrupciones quiero muchas. Todo porque fuera del programa de la mañanera sobre El curso de la salud, el canciller se puso de pie, se disculpó por la interrupción e informó de lo que merecía una ovación, pues modificará gradualmente para bien el ánimo nacional.

Luego está la comunicación telefónica entre el presidente electo Joseph Biden –quien todavía debe ser certificado por el Congreso de Estados Unidos el 6 de enero para que el día 20 del mismo mes tome posesión–, y López Obrador desde Valladolid, Yucatán, el pasado domingo.

Fue en la primera mañanera de la semana, donde AMLO colocó los puntos sobre las íes para valorar el verdadero alcance de la conversación de 30 minutos.

Joseph Robinette Biden ofreció al presidente de los mexicanos una relación sellada por “un trato de iguales”, “respeto a la soberanía” mexicana y trabajar de manera conjunta con la propuesta de Obrador de “apoyar a Centroamérica y el sur de México”; el tema migratorio predominó en la plática.

Desde la perspectiva de AMLO, Biden tiene claro que se debe apoyar a los países centroamericanos y al sur de México para que haya desarrollo. Y ambos destacaron la importancia de dar opciones de oportunidades, empleo y bienestar a las poblaciones de estas regiones, a fin de que la gente no se vea obligada a abandonar sus pueblos.

En la óptica estadunidense, de acuerdo al comunicado del equipo del presidente electo, los dos líderes destacaron su “deseo compartido de lidiar con las causas fundamentales de la migración” en El Salvador, Guatemala, Honduras y el sur de México, para construir un futuro de mayor oportunidad y seguridad en la región.

El presidente mexicano detalló que la conversación telefónica inició así: “Me dijo que él iba a buscar un trato de iguales; yo le reconocí la expresión, porque no implica subordinación”.

La búsqueda prometida por el estadunidense no está nada mal, pero la larga historia de una relación bilateral sellada e influida mucho por las asimetrías entre los dos países y los intereses imperiales de Estados Unidos, la hacen harto difícil, por no decir que imposible, mas no existe peor lucha que la que no se emprende.

Como también lo evidencia la nueva figura metafórica empleada por el próximo inquilino principal de la Casa Blanca al invitar a los países “del resto del mundo” a ocupar los asientos alrededor de una mesa en la que Estados Unidos ocupe la cabecera, como denominó a lo que en términos llanos y clásicos se llama hegemonía.

Finalmente, es deseable y también casi imposible que los agoreros de lo peor que apostaron ruidosamente por una relación llena de dificultades con Joe Biden, rectifiquen y públicamente reconozcan su error, lo que nunca hacen porque sus apuestas son más políticas que analíticas o académicas. Lo anterior explica su progresiva pérdida de credibilidad y de audiencias.

Acuse de recibo

¡Buen año 2021!... "Excelentes recuerdos de Alzati, Miguel González Avelar (el palindromista), pero te faltó Bartlett, cuya chamba le dieron por callar el fraude de 1988; Aurelio Nuño, el favorito de EPN y varios más que muestran algo: la silla de José Vasconcelos no ha sido ocupada por personajes que sepan de Educación. Abrazos y buenos días, en encierro y con precauciones para salir". El comentario es de Jorge Meléndez Preciado…