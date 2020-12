Aprobaciones y desaprobaciones a la 4T

Utopía

Solamente sale reprobado el gobierno de la Cuarta Transformación en uno de los 15 rubros sobre los que fueron consultados los encuestados de Parametría respecto a la pregunta ¿Cómo calificaría el desempeño del gobierno de presidente Andrés Manuel López Obrador?

Sabe usted cuál es ese renglón, el combate al narcotráfico,13% lo califica de “muy mal” y 33% de “mal”, para un total de 46% frente a 32% de “bien” y 9% de “muy bien”. Y resulta que es en este terreno donde mucho se hace por la parte gubernamental, si nos atenemos al juicio crítico del especialista Eduardo Guerrero, quien hace poco consignó en De buena fe (con Gibrán Ramírez, Canal 11, lunes a las 20 horas) el malestar en el Cártel Jalisco Nueva Generación porque los operativos de las fuerzas armadas fueron incrementados “en más del 200% en los últimos meses”. No me quedó claro si la de Guerrero era una suerte de queja, crítica o qué. Para no hablar de los golpes directos en donde más duelen y que no es en los testículos sino en el bolsillo –decía un revistero hidrocálido extorsionador de políticos–, y son cientos las cuentas millonarias en pesos congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera que dirige Santiago Nieto Castillo.

A diferencia del sexenio de Enrique Peña que hacía abundante trabajo mediático, propagandístico, que costó en 2017 mucho más de los 10 mil millones pesos que es la cifra oficial, la 4T optó por el poco ruido y muchas nueces, y no con la captura de capos que es lo que privilegiaron durante décadas con magros resultados en la baja de los índices del homicidio doloso.

Otro renglón donde el gobierno de AMLO pasa sin mucha holgura la prueba ciudadana es el combate a la delincuencia, con 45% de aprobación y 43% de desaprobación y esto a pesar de que la reciente muestra del INEGI arrojó mejores datos sobre la percepción ciudadana en inseguridad pública, donde las cifras oficiales registran significativos avances en el abatimiento de todo tipo de robos. Lamentablemente no se registran progresos sino ligeros retrocesos en el combate a la violencia contra las mujeres, donde 46% aprueba el trabajo gubernamental y 42% lo reprueba.

En generación de empleos el respaldo es de 48% frente a 37% que lo desaprueba. Cuidado del medio ambiente con 51% frente a 30%. Promoción del turismo 51% contra 26%. Mejora de vivienda 51% frente a 29%. Apoyo al deporte 52% contra 25. Salud 52% frente a 37% a pesar de la ruidosa campaña contra las políticas de la Secretaría de Salud y Hugo López-Gatell. Política exterior 52% contra 26%. Carreteras 54% frente a 29%. Apoyo al campo 56% contra 25%. Educación 57% frente a 30%. Combate a la pobreza 57% contra 32%. Y el combate a la corrupción lo aprueba 64% de los encuestados y lo desaprueba 27%.

A diferencia de lo que proclaman los intelectuales orgánicos –o mejor dicho los damnificados de las políticas de austeridad republicana y el combate a la corrupción–, la mayoría de los mexicanos apoyan las políticas de Obrador, pero ellos omiten informar de los porcentajes de los que están en descuerdo, para mostrar que no son mayoría los que aprueban.

Los mismos encuestadores, encabezados por Francisco Abundis, concluyen “El presidente solo en su aprobación”, cuando le reconocieron en noviembre pasado 67% de respaldo y el combate a la corrupción, su política estelar, cuenta con 64% de aprobación. Y no es dable la comparación con otro titular del Ejecutivo porque ninguno se vio obligado a afrontar una crisis sanitaria, económica y social sin precedente en México y la Tierra.

Acuse de recibo

El director de PrensaLibreMx y trabajador de Comunicación Social del Ayuntamiento de Jerez, Zacatecas, Jaime Castaño Zacarías fue asesinado tras cubrir el hallazgo de dos cuerpos, informa la Federación Latinoamericana de Periodistas… Con este crimen suman 17 profesionales asesinados: 13 periodistas, una locutora, un trabajador de prensa y dos escoltas, en 2020. Y 34 asesinatos: 27 periodistas, dos locutores, dos trabajadores de prensa, un familiar y dos escoltas. Además 28 desapariciones pendientes de aclaración, en los últimos dos años… Usted puede consultar en internet A 100 años de lucha popular. Partido Comunista Mexicano. Historia gráfica 1919-1985, de Rafael Hernández Ángeles (iconográfica y textos) y Natxeli Carolina Mejía Ordoñez (asistente de investigación iconográfica), editado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México… Durante 1983-86 Eugenia Huerta y este redactor trabajaron en el proyecto Historia gráfica del PCM que no llegó a feliz término en el objetivo trazado por Arnoldo Martínez Verdugo, en el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, mas sirvió para otros libros y exposiciones… Primer quinquenio sin la discreta militante comunista, educadora y feminista –cuando no eran moda los feminismos– Francisca Reyes Castellanos (16-XII-2015). Panchita dirigió la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas.

