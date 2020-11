En EU, ni los medios eligen al presidente (todavía), ni deben tener el derecho a censurar a un presidente en funciones, aunque lo disfracen.



En el marco de su conferencia mañanera de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la censura de medios de comunicación norteamericanos contra Donald Trump, cuyo discurso cortaron de forma prácticamente simultánea:

"De repente censuran al presidente. No es cualquier cosa, eh. Eso no se había visto. Hablo de Estados Unidos porque en México ya estamos acostumbrados. Aquí no es ninguna novedad, pero en el caso de Estados Unidos, sí. Las cadenas, los grandes medios informativos, ¿y las libertades?" AMLO

Lo que señala el presidente es importante dentro del contexto de los descarados fraudes electorales que vivimos en México en 2006 y en 2012: mientras que en el proceso que terminó con el sangriento espuriato de Calderón los medios masivos inclinaron la balanza con el cerco informativo y la difusión de campañas masivas de guerra sucia, en 2012 se llegó al despropósito de la imposición de un “telepresidente” cuya consorte fue elegida directo desde la granja de “talentos” de Televisa.

“Quiero dejar de manifiesto, quiero informarle al pueblo de México, que en cuanto a las elecciones en Estados Unidos, la postura del gobierno que represento es la de esperar a que las autoridades de Estados Unidos, encargadas del proceso electoral decidan sobre el ganador de la presidencia. Nosotros no debemos de actuar de manera imprudente”. AMLO

Por lo que se, ni CNN, ni el New York Times, ni NBC son las autoridades electorales (aún) como para declarar o no “presidentes electos” de los Estados (Corporativos) Unidos de América. Pretender que sí lo son dejaría sentado un grave precedente, no solo para EU, sino para nuestro propio país.

Quien diga lo contrario, no solo es ignorante de las leyes mexicanas (que prohíben inmiscuirse en los procesos electorales de otros países) y de las que rigen el proceso electoral de EU, también es un engañabobos.