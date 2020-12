Amílcar Sandoval cuenta con respaldo de reconocidos intelectuales

Ante el duro golpeteo que ha recibido el aspirante a la gubernatura de Guerrero por Morena, Pablo Amílcar Sandoval por parte de sus adversarios, y específicamente de una manera más férrea de parte del senador con licencia, Félix Salgado Macedonio un grupo de intelectuales y destacados perfiles morenistas respaldaron la trayectoria y capacidad en la función pública del exdelegado federal del bienestar.

Entre los personajes muy allegados al presidente Andrés Manuel López Obrador que apoyan a Sandoval Ballesteros destacan Epigmenio Ibarra, periodista y cineasta, quien reconoció la lucha social de izquierda de Pablo Amilcar: “se la juega en la encuesta de Morena para ser candidato a Gobernador. Como en Guerrero, donde mucha gente lo apoya, yo estoy con él”, posteando con video apoyándolo.

La ex dirigente de Morena a nivel nacional, Yeidckol Polevnsky, posteó en Twitter lo siguiente: “Afortunadamente el panorama es alentador. Los cuadros de Morena vienen de arduas y largas luchas, se han formado y fogueado en los ámbitos políticos y sociales” junto a un enlace que posiciona a Pablo Amílcar como puntero rumbo al 2021.

Por su parte, el senador Martí Batres Guadarrama, también expresidente de Morena en la Ciudad de México y expresidente de la Mesa Directiva del Senado expresó su respaldo a Pablo Amílcar, al tiempo de recalcar que es heredero de una destacada familia de luchadores sociales, posteando un vídeo de Pablo con Andrés Manuel López con la leyenda: “Hace seis años circulaba este video en las redes sociales cuando apenas comenzaba la construcción de Morena”.

También la escritora Elena Poniatowska, John Ackerman, Alejandro Solalinde y Laura Itzel Castillo, hija del ingeniero y político mexicano Heberto Castillo se sumaron a más de 100 líderes e intelectuales del país para apoyar la candidatura de Pablo Amílcar Sandoval.

Asimismo, se demostró el apoyo al funcionario en un desplegado de circulación nacional donde los nombres de Susana Harp, Araceli Ocampo, Víctor Mojica, Diego del Bosque, Jorge Cibaja, Eder Guevara y Raymundo Cárdenas se anexaban.

A estos se unieron los del político José Narro Céspedes, además de Armando Bartra, Paloma Sainz, Pedro Salmerón Sanginés y Jorge Sánchez Cordero, quienes también señalaban que, Amílcar Sandoval, es la mejor opción para competir por el cargo a la gubernatura de Guerrero.

El desplegado menciona que, además del respaldo mayoritario que le ha demostrado el pueblo, más de una centena de los principales líderes en México, hicieron pública su convicción de que el exdelegado es “la persona ideal para transformación de Guerrero”.

Falta poco para conocer los resultados de la segunda encuesta que anunció el líder nacional de Morena, Mario Delgado la cual redujo la lista de aspirantes a seis finalistas: tres hombres y tres mujeres. Es cosa de días para conocer los resultados, lo esperado es que reine la cordialidad y el respeto entre los aspirantes que no resulten beneficiados, sobre todo para no afectar al partido rumbo a las elecciones de 2021.

Los muy radicales de Morena deben entender que el método de encuesta es uno de los más democráticos que existen, entonces aceptar los resultados sin dañar a Morena es una muestra de que lo que verdaderamente importa es impulsar la transformación social del estado de Guerrero.

EN TIEMPO REAL

1.- Roberto Velasco, director para América del Norte de la SRE, dio a conocer a través de redes sociales la nota diplomática que México mandó a Estados Unidos por la detención de Salvador Cienfuegos como instruyó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina.

La cual fue desclasificada en un ejercicio de transparencia, para demostrar a la ciudadanía que no existe la intención de ocultar información al respecto.

A continuación, parte del contenido de la carta fechada al 28 de octubre de este año, después de la detención de Salvador Cienfuegos.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta su profundo extrañamiento por la falta de información sobre la investigación que condujo a la detención del nacional mexicano. El Gobierno de México se permite destacar que, de conformidad con los instrumentos suscritos por ambos países y los acuerdos de cooperación en materia de seguridad, la relación con el gobierno de Estados Unidos se caracteriza por la existencia de sólidos lazos de confianza y cooperación, por lo que sorprende a este gobierno que se hayan soslayado los mecanismos formales de intercambio de información y cooperación disponibles en el caso en comento”.

Como pueden leer no hay nada sospechoso que ocultar.

Roberto Velasco Especial

2.- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, nombró este lunes a Delfina Gómez Álvarez como próxima titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en sustitución de Esteban Moctezuma que será el nuevo embajador de México en los Estados Unidos.

De inmediato, los opositores de derecha de la 4T cuestionaron la decisión con argumentos mezquinos y clasistas, criticando a Delfina Gómez por su forma de hablar y expresarse, dejando pasar lo que realmente importa revisar a fondo: su formación magisterial, lo cual le brinda buenos vínculos con los sindicatos mayoritarios como el SNTE y la CNTE.

La próxima secretaria de la SEP estudió la licenciatura en Educación Básica en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), después realizó una maestría de Pedagogía y otra en Educación con especialidad en Administración de Instituciones Educativas, por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Aseguró que en su Administración no habrá represión contra protestas y manifestantes Cuartoscuro

FOTO: DOS (SDPNoticias)

3.- La reportera Natalie Kitroeff publicó ayer en el diario estadounidense The New York Times, una nota en la cual asegura que el gobierno de México engañó a los ciudadanos sobre la gravedad del coronavirus en la Ciudad de México, en el que afirma que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell entregó cifras alteradas al gobierno de Claudia Sheinbaum, para ocultar la saturación de hospitales y retrasar la aplicación del semáforo rojo.

Dice el texto que López-Gatell es el responsable de que el cierre de la ciudad se retrasara dos semanas, pues desde principios de diciembre, la Secretaría de Salud informó que la ocupación hospitalaria era menor al 45%, cuando en realidad desde noviembre era de más del 50%.

Claudia Sheinbaum negó categóricamente haber alterado las cifras de casos de Covid-19 para retrasar el semáforo rojo: “no se falsea ningún número, al contrario, siempre hemos sido totalmente transparentes. Todas las noches publicamos el número de hospitalizaciones, publicamos mucho más número que los que se publican a nivel federal”, dijo.

También rechazó no haber respondido a la petición de The New York Times para hablar de tema, aseguró que mandaron un correo electrónico con la información oficial solicitada.