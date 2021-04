Wikipedia cobraría a Google y Amazon por usar su información

Wikimedia Enterprise será servicio que ofrezca la enciclopedia, que será independiente de Wikipedia, el cual estará vigente después de abril de 2021.

Wikipedia es una de los buscadores más conocidos y más usados a nivel mundial. Durante años este famoso sitio se mantenía gracias a las donaciones. Pero tal parece que esto ha quedado en el pasado, pues Wikipedia ha encontrado una forma de financiar su trabajo .

¿Qué es el proyecto Wikimedia Enterprise?

Wikimedia Enterprise será un servicio que ofrezca la enciclopedia, el cual estará vigente después de abril de 2021, estará dirigido principalmente a empresas que usan la información Wikipedia y podrán acceder a los datos de forma más precisa a cambio de una remuneración económica.

Dos de los potenciales clientes con mayor peso para esta compañía son Google y Amazon ; sin embargo, ellos no serán los únicos, pues este nuevo proyecto también está destinado a servicios de noticias, desarrolladores de aplicaciones, plataformas de investigación, etc. Pero si tu no perteneces a ninguna de estas compañías no tienes que preocuparte porque el servicio continuará siendo gratuito para el público en general.

“Es bien sabido que algunas empresas gigantescas utilizan los datos de nuestros proyectos. Esas empresas reconocen que sin los proyectos de Wikimedia, no podrían brindar una experiencia tan rica o confiable a sus propios usuarios. Durante mucho tiempo ha existido la sensación entre los miembros de la comunidad de que estas empresas deberían hacer más para reinvertir en las comunidades de Wikimedia por los beneficios que obtienen del contenido y los recursos que utilizan” Wikimedia Foundation

Historia de Wikipedia

Esta celebre enciclopedia fue creada en el año 2001, inició como un proyecto que pretendía modernizar la enciclopedia convencional.