WhatsApp bloqueará cuentas si usas otras apps de mensajería

Si usas WhatsApp Plus, GB WhatsApp o similares, se bloqueará la cuenta



La polémica que ronda a WhatsApp tras su ajuste en sus condiciones de políticas y privacidad ha hecho que miles opten por buscar otras alternativas de apps de mensajería como Telegram o Signal; incluso algunas no oficial que emulan ser WhatsApp por po que la empresa ha decidido bloquear las cuentas.

Esto ha provocado que WhatsApp emita un comunicado en el que advierte que, de usar aplicaciones similares no permitidas como WhatsApp Plus o GB WhatsApp o alguna otra similar que afirme eliminar los chats de manera temporal, terminará por bloquear las cuentas.

No constante, antes de bloquear cuentas de manera permanente a quienes posean WhatsApp Plus o similares, WhatsApp mandará un mensaje de advertencia al usuario para que d esinstale la aplicación o no se podrá usar más esa cuenta con la línea telefónica registrada.

“Las aplicaciones no admitidas como WhatsApp Plus, GB WhatsApp o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de la aplicación” WhatsApp

De acuerdo al comunicado de WhatsApp, estas aplicaciones son desarrolladas por terceros por lo que terminan violando sus condiciones de privacidad y servicio, es decir que WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones porque no es posible validar las configuraciones de seguridad.

“Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida temporalmente” WhatsApp

Descargas de aplicaciones diferentes a WhatsApp

Tras el anuncio en sus cambios de política, los rumores sobre un posible espionaje por parte de quienes integran WhatsApp comenzó a surgir en redes sociales, haciendo que descargas de aplicaciones similares como Telegram, Signal o Line comenzaran a desbordarse.

No obstante, hubo quienes decidieron jugar un poco con WhatsApp al descargar estas aplicaciones apócrifas como WhatsApp Plus que, al no ser comprobables sus configuraciones de privacidad sí podrían estar violando los datos del usuario y sus contactos, tal y como en un momento se acusó a WhatsApp que lo haría tras la integración de sus cambios.

Con información de WhatsApp.