Revisar tus mensajes en WhatsApp puede ser molesto si no le prestas atención a todo lo que te llega, o bien, tienes varios contactos que escriben continuamente.

En poco tiempo puedes perder el control completo de WhatsApp, con mensajes que no sabías que te habían llegado u olvidaste que los tenías que revisar.

Es por ello que se han incluido filtros en la interfaz, para que las cosas sean más fáciles de ahora en adelante.

Si bien estos filtros son muy básicos, bien podría ayudar a más de una persona que se le complica tener en orden su cuenta de WhatsApp debido a todo lo que le llega.

WhatsApp (Unsplash)

¿Cómo usar los filtros de WhatsApp?

En primer lugar debes de saber que los filtros de WhatsApp aún no están disponibles; pero Meta ya dio detalles de cómo serán.

Los filtros de WhatsApp serán 3 y aparecerán en la interfaz de usuario; para usarlos deberás de hacer lo siguiente:

Entra a WhatsApp

En la interfaz aparecerá la opción de Filtros

Pulsa para ver las tres categorías: Todos, No Leídos y Grupos

Selecciona la que más te convenga según lo que necesites

Los mensajes se agruparán en la categoría que hayas elegido

Recuerda que si no cambias el filtro, este se mantendrá de manera perpetua, por lo que no podrás ver de forma inmediata mensajes no relacionados a esa categoría.

Por ejemplo, si seleccionas Grupos, los mensajes individuales no aparecerán al inicio; tendrás que cambiar a No Leídos o Todos.

WhatsApp (Unsplash)

¿Cuándo estarán disponibles los filtros de WhatsApp?

Se espera que los filtros de WhatsApp lleguen a todo el mundo con la siguiente actualización de la aplicación.

De acuerdo con insiders, WhatsApp podría tener esta actualización a mediados de mayo o inicios de junio.

Esto significa que antes de la segunda mitad de 2024 deberías de tener acceso a los filtros de la aplicación.

Hay que mencionar que esto puede cambiar de último momento, según el control interno de Meta y WhatsApp.

WhatsApp (Unsplash)

Con información de Meta y WhatsApp.