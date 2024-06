¿Todavía tienes cuenta de Hotmail? Microsoft anunció un importante cambio para quienes utilicen su servicio de correo electrónico.

Con el fin de brindar “una experiencia de correo electrónico moderna y segura”, la gigante de la tecnología implementará una nueva forma de iniciar sesión para todos sus usuarios.

Si todavía tienes cuenta de Hotmail, Outlook o Live, te decimos en qué consiste el importante cambio que anunció Microsoft que busca mejorar la funcionalidad y la facilidad de uso.

El pasado 10 de junio de 2024, Microsoft anunció un importante cambio sobre el inicio de sesión para todos aquellos que tengan cuenta de Hotmail.

Y es que, a partir del 16 de septiembre de este año, quienes tengan cuenta de correo electrónico en Microsoft ya no podrán iniciar sesión con la autenticación básica, la cual consistía únicamente en tu nombre de usuario y contraseña.

Microsoft explicó que la autenticación básica fue el estándar de inicio de sesión, pero que hoy es obsoleta y aumenta el riesgo de que tus credenciales sean robadas y se reutilicen en otros servicios.

Microsoft manifestó en su comunicado que la autenticación moderna se implementará para p roteger a los usuarios de sus correos electrónicos de accesos no autorizados, alteraciones o pérdidas.

Esto contribuirá a mejorar la seguridad de cada una de las cuentas, con el fin de “garantizar que los correos electrónicos, documentos, calendarios y contactos de nuestros clientes estén protegidos”.

Si todavía tienes cuenta de Hotmail, necesitas descargar la última versión de la aplicación de correo electrónico Outlook que admita la autenticación moderna.

Sin embargo, ten cuidado, pues estas son las versiones de Outlook Desktop que no admiten la autenticación moderna para tu correo Microsoft, por lo que perderás el acceso a tu cuenta el 16 de septiembre:

Cualquier versión de Outlook Desktop con una versión inferior a 11601.10000, no admite la autenticación moderna para Outlook.com.

Con los métodos de autenticación modernos, aplicamos procesos/tokens de backend adicionales que los usuarios pueden no notar y que agregan una capa adicional de seguridad. Cualquiera que intente utilizar una aplicación que no admita la autenticación moderna ya no podrá acceder a su correo electrónico Outlook.com, Hotmail o Live.com desde esas aplicaciones.

