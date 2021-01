Telegram ya cuenta con más de 500 millones de usuarios

El primeros días de 2021, Telegram tuvo un crecimiento exponencial debido a las políticas de WhatsApp.

Aprovechando lo que ya se puede interpretar como un error de WhatsApp y Facebook, Telegram consiguió pasar la barrera de los 500 millones de usuarios en estos primeros días de 2021, de acuerdo a lo revelado por Pável Dúrov, creador del servicio.

Gran parte del crecimiento de Telegram se debe a que muchas personas decidieron migrar luego de conocer las nuevas políticas de privacidad de WhatsApp; según datos recientes, en tan sólo 72 horas la plataforma consiguió 25 millones de nuevos usuarios.

De este número el 38% es de Asia, 27% de Europa, 21% de América Latina y un 8% de Medio Oriente y norte de África. Si bien el servicio ha mantenido un crecimiento sostenido, lo ocurrido en este inicio de año es impresionante, pues en 2020 sólo se registraban 1.5 millones de nuevos usuarios al día.

La privacidad sería la principal razón de la migración a Telegram

Como ya mencionamos, el éxito de Telegram se debe a la migración de usuarios producto de la actualización a las políticas de WhatsApp, donde muchas personas encontraron injustas las nuevas medidas, señalando que atenta en contra de su derecho a la privacidad digital.

El mismo Pável Dúrov de Telegram señala que la gente no está conforme con tener acceso a servicios "gratuitos" a cambio de renunciar a su privacidad, añadiendo que desde hace años su plataforma ha tratado de cuidar los datos de los usuarios.

Si bien WhatsApp salió a desmentir algunos rumores acerca del acceso a los datos de los usuarios y con quién se comparten estos, mucha gente sigue disgustada con la aplicación, debido a que no están de acuerdo con que se les obligue a aceptar los términos aunque los encuentren invasivos.

Principalmente, no les gusta que exista la posibilidad de que Facebook acceda a su información y que esta sea compartida con los clientes de esta; aunque se aclaró que no se espiarán chats y conversaciones, no existe nada que asegure que eso se cumplirá cabalmente.

