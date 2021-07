Starlink: El internet satelital de Elon Musk llegará a México

SpaceX de Elon Musk tiene en desarrollo el proyecto Starlink, el cual consiste en un proveedor de internet global mediante el uso de una flota de satélites. Luego de iniciar una fase beta en Estados Unidos y Canadá, la iniciativa anunció su expansión a diversos países, incluyendo México.

A través de un comunicado se dio a conocer que Starlink ya se registró como compañía en México, lo que significa que estará lista para operar en un futuro próximo, con lo que se asegura que pueda funcionar de manera oficial cuando su servicio esté en línea.

De momento no se ha anunciado cuándo podría estar disponible Starlink ni su precio como tal; no obstante, se espera que entre 2021 y 2022 se pueda hacer una fase de pruebas en nuestro país como actualmente sucede en los otros territorios de América del Norte.

Aunque en un inicio fue muy criticada, la iniciativa Starlink parece ir evolucionando de manera adecuada, pues en estos momentos ya cuenta con más de mil satélites funcionando, de ahí que se haya decidido dar inicio a la fase beta.

Con esto se espera ver qué tan estable es el servicio de Starlink en estos momentos. La manera en que funciona es mediante una antena que se vincula a los satélites, la cual viene incluida en el kit de usuario, el cual tiene un costo en Estados Unidos de 500 dólares (cerca de 10 mil pesos).

It will most likely make sense for Starlink to go public once the revenue growth is reasonably predictable