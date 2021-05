Cambridge Analytica: Así recolectaron los datos personales de millones de usuarios en Facebook

Ha sido una semana complicada para Facebook y Cambridge Analytica, la firma británica que según una investigación de dos importantes diarios estadounidenses habría recolectado la información de millones de usuarios de Facebook para crear un algoritmo que influyera en las votaciones para la presidencia de los Estados Unidos en el 2016 pero, ¿cómo lo hicieron?

El psicólogo Aleksandr Kogan ideó una aplicación para Facebook llamada “This is Your Digital Life" (Esta es tu vida digital), que básicamente se mostraba como un inofensivo test de personalidad similar a las encuestas que tanto estamos acostumbrados en esa plataforma social.

Dicha aplicación cuestionaba al usuario sobre sus actitudes ante la vida , como si tienden a preocuparse, si terminan los proyectos que empiezan o si les gusta el arte, así como si consideran tener una personalidad extrovertida, vengativa, etc.

La aplicación combinaba las respuestas de los usuarios con la información personal que obtenía de las perfiles, lo que también incluía sus amistades en Facebook, con el objetivo de conseguir una lista de rasgos con el que analizaban qué tipo de mensaje electoral sería más efectivo para influir en su opinión y cambiar tendencias electorales.

Al menos 270 mil usuarios de Facebook utilizaron la aplicación, pero de acuerdo a la investigación realizada por los diarios The New York Times y The Observer, la compañía británica logró conseguir los datos de al menos 50 millones de usuarios a través de los amigos de cada uno de esos usuarios.

Todas esas personas habrían recibido un mensaje electoral hecho a la medida, con el objetivo de beneficiar la campaña de Donald Trump; de hecho, uno de los fundadores de CA fue Steve Bannon, un publicista estadounidense que también colaboró como estratega de campaña para el Partido Republicano durante las elecciones.

Los directivos de Cambridge Analytica presumían de poder cambiar tendencias electorales a través de lo que muchos consideran “juego sucio”, fabricando escándalos con prostitutas y sobornos para afectar la reputación de cierto candidato, razón principal por la que Facebook se ha visto tan afectado por el escándalo al permitir que este tipo de estrategias de campaña se lleven a cabo.

Con información de AFP.