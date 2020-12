La expresión “XD” se ha utilizado en más de mil millones de mensajes

Los emoticonos o emojis, son un lenguaje universal que cada vez cobra más relevancia en el mundo digital. La necesidad de comunicarse de forma más sencilla y rápida ha transformado la manera de enviar mensajes de texto; es por esto que el uso de un par de caracteres para expresar una emoción , se ha vuelto tan importante.

A pesar de su cotidiano uso, existen tantas expresiones faciales representadas con letras y signos, que para algunas personas aún es un misterio lo que simboliza de cada una; incluso, el de la expresión más usada y popular de todas, el “XD”. ¿Qué significa “XD” ?, el emoticón más famoso de los mensajes de texto.

¿Qué significa “XD”?

Si observas fijamente la expresión "XD", podrás darte cuenta que simula a una cara riéndose a carcajadas . De acuerdo con la Real Academia Española, su uso es completamente válido para expresar carcajadas en conversaciones electrónicas informales.

Se cree que su origen , así como el de la mayoría de los emoticonos compuestos por letras y símbolos del teclado de la computadora, proviene de la animación japonesa . Los ojos cerrados con fuerza formarían la “X”, muy apretados por la situación tan divertida a la que se hace alusión, y la gran sonrisa se representa con la letra “D”.

“XD” es el emoji más famoso

Debido a que los emojis significan lo mismo aquí y en China, en la actualidad, no hay conversaciones en Whatsapp, Facebook, Twitter, o Instagram, en donde no se use la expresión “XD” para hacer referencia a una carcajada , o para quitar tensión dentro de una conversación que se vuelve seria o incómoda.

De acuerdo con Emojitracker, plataforma que regula y monitorea el uso de emojis; en 2020, la expresión “XD”, y su equivalente actual a la carita amarilla con lágrimas, es la más popular entre la larga lista de más de 3 mil emojis, con un total de más de tres mil millones de veces, solamente en Twitter.

Así que cada vez que utlices un "XD" en un mensaje de texto, puedes imaginar a miles y miles de personas riendo a carcajadas igual que tú.