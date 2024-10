¿Qué significa la ascensión de la media luna? El Google Doodle de hoy 24 de octubre celebra las fases lunares

Hoy 24 de octubre la ascensión de la media luna protagoniza el Google Doodle con especial juego que celebra las fases lunares.

El famoso motor de búsqueda, Google celebra en el mes de la luna las fases lunares con un Doodle interactivo de juego.

Mismo en el que podrás descubrir lo fascinante qué es la ascensión de la media luna y estará disponible durante todo este día 24 de octubre para los usuarios en el Google Doodle.

Este es el significado de la ascensión de la media luna con el Google Doodle celebra las fases lunares hoy 24 de octubre

La ascensión de la media luna con el Google Doodle celebra las fases lunares hoy 24 de octubre y su significado corresponde a la última media luna del mes.

Misma que protagoniza no sólo un fenómeno visual desde la tierra a la luna, sino todo un ciclo por concluir con las famosas lunas de octubre.

Pues el ascenso o ascensión de la media luna, también llamado The Rise of the Half Moon, es el punto del ciclo lunar, en el que la Luna se encuentra en su fase de cuarto creciente o cuarto menguante.

Con ello, se puede apreciar la media luna, pero, de hecho, solo un cuarto de la luna está iluminada.

Ante las fases lunares, la luna entra en su fase gibosa creciente, volviéndose cada vez más brillante hasta la siguiente luna llena.

Y por último el cuarto creciente, la luna entra en su fase gibosa menguante, oscureciéndose y convirtiéndose en luna nueva.

¿Cómo jugar el Google Doodle de hoy 24 de octubre celebra las fases lunares?

El juego de Google Doodle de hoy 24 de octubre celebra las fases lunares pone a prueba tus conocimientos en la astronomía con la ascensión de la media luna

En el que los jugadores del Google Doodle tendrán un juego de cartas celestiales en el que deberá conectar las fases del ciclo lunar para ganar puntos y contra la media luna de octubre.

Por lo que si eres lo suficientemente hábil para vencer a la luna, es posible que obtengas una recompensa del Google Doodle.