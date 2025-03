One UI 7 de Samsung en México es una realidad, la compañía coreana dio a conocer que su nuevo sistema operativo para smartphones estará disponible en nuestro país.

Lo mejor de todo es que los poseedores de un smartphone de la marca no tendrán que esperar mucho tiempo para probar el nuevo One UI 7 de Samsung en México.

Aunque también se aclaró que solo algunos modelos tendrán soporte en una primera oleada, afirmando que en fechas posteriores el resto de equipos serán compatibles.

A continuación, te daremos todos los detalles de la llegada de One UI 7 de Samsung a México.

Logo de Samsung. (REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo)

Fecha de lanzamiento de One UI 7 de Samsung en México

De acuerdo con el blog de la marca, el One UI 7 de Samsung en México se lanzará el próximo 7 de abril de 2025.

No se dijo una hora exacta en la que el One UI 7 de Samsung en México se podrá descargar; no obstante, los teléfonos compatibles deberían de recibir una notificación.

Para quienes estén interesados en hacer la actualización, el One UI 7 tendrá las siguientes novedades relacionadas con la inteligencia artificial:

AI Select: El cual te recomendará diversas acciones periféricas al ver contenido y usar tu smartphone en general

Writting Assist: Que resumirá textos, agregará nuevos formatos y ediciones

Drawning Assist: El cual te ayudará a crear y editar imágenes

Audio Eraser: Servirá para editar audio en videos, quitando ruido ambiental y poniendo énfasis en lo que tú elijas

One UI 7 de Samsung (Samsung)

¿Qué teléfonos son compatibles con One UI 7 de Samsung en México?

Finalmente, te diremos cuáles son los teléfonos que podrán hacer la actualización a One UI 7 de Samsung en México.

En el mismo blog, la marca señaló que One UI 7 de Samsung en México solo será compatible con la línea Galaxy.

Siendo más específicos, estos son los smartphones que tendrán soporte para el nuevo sistema operativo:

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Como ya mencionamos, posteriormente se contará con soporte para otros modelos de smartphone de Samsung, aunque no hay una fecha exacta para eso.