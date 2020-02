Cancelan el Mobile World Congress de Barcelona por coronavirus

Las autoridades catalanas consideran que no existe un riesgo sanitario para la feria tecnológica más importante del mundo

El coronavirus sigue afectando indirectamente varios eventos que tendrían lugar en diferentes lugares de China y el resto del mundo. Este miércoles, el consejo de la GSMA confirmó la cancelación del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona.

Durante su reunión de este miércoles, el máximo organismo de la asociación de operadores tecnológicos, determinó cancelar el evento a celebrarse entre el 24 y 27 de febrero . Fueron 26 representantes de empresas de telecomunicaciones quienes tomaron la decisión.

GSMA Statement on MWC Barcelona 2020 from John Hoffman, CEO GSMA Limited https://t.co/aLwHF64ejJ pic.twitter.com/I3e7z6vwHE — GSMA (@GSMA) February 12, 2020

“El GSMA ha decidido cancelar por la preocupación global que ha generado el brote de coronavirus, la preocupación por viajar y otras circunstancias que hacen imposible que se pueda continuar con el evento”, menciona la organización en un comunicado.

Aunque las autoridades catalanas consideran que no existe un riesgo sanitario que evite la celebración del Mobile World Congress, varios representantes de empresas participantes como Intel, Facebook, AT&T y Mcafee, decidieron no viajar a Barcelona.

GSMA decide cancelar el Mobile Word Congress. El Ayuntamiento de Barcelona ha convocado para mañana una rueda de prensa donde darán más detalles sobre los motivos de la cancelación del evento | Informa @CristinaPampin



📺https://t.co/W2yIEMl0Kr pic.twitter.com/TslAl1xOr3 — 24h (@24h_tve) February 12, 2020