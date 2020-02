Aplicación móvil ofrece "bodas a domicilio" con objetos o mascotas

Un chamán vestido con un particular atuendo llegará a las puertas de los enamorados que soliciten este servicio

En este 14 de febrero, miles de parejas celebrarán con muestras de cariño, regalos o cenas de San Valentín. Para muchos no será igual, aunque una aplicación para celular ofrece una particular manera de festejar a aquellos que no han encontrado el amor.

Rappi, la app que lleva comida y otros servicios a domicilio ahora ofrece bodas en una promoción especial de San Valentín. Desde este 14 y hasta el próximo 22 de febrero, los usuarios de la aplicación podrán solicita una ‘Boda a domicilio”.

Para celebrar el matrimonio no hace falta una pareja real , pues el principal atractivo de la promoción es una boda con un amigo, una mascota, comida y hasta objetos. La única condición para solicitar la ‘Boda a domicilio’ de Rappi es ser mayor de 18 años.

Existen diversos tipos de ceremonias disponibles , como un chamán que ofrecerá un ritual ancestral, un astronauta con una experiencia cósmica, o bien, un actor disfrazado de Elvis Presley que guiará la celebración al más puro estilo de Las Vegas.