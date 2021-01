Llegan a Telegram 25 millones de nuevos usuarios

Tras los cambios de privacidad en WhatsApp, 25 millones de nuevos usuarios se unieron a Telegram en las últimas 72 horas

Con el anuncio de la actualización de privacidad y cambios en las políticas de WhatsApp, la plataforma de mensajería instantánea Telegram, recibió a millones de nuevos usuarios a su canal de comunicación.

Pável Dúrov, fundador de Telegram, dijo que el crecimiento de 25 millones de usuarios en las últimas 72 horas, superó los 500 millones de usuarios activos mensuales solo durante la primera semana de enero de 2021.

Telegram se abre paso en la batalla contra WhatsApp

De acuerdo con Pável Dúrov, los nuevos usuarios de Telegram provienen de al menos 4 continentes, siendo los asiáticos los más interesados en migrar a la aplicación de Dúrov.

“El 38 % de los nuevos usuarios proceden de Asia, el 27 % de Europa, el 21 % de América Latina y el 8 % de los países del Medio Oriente y el norte de África.” Pável Dúrov

El fundador aseguró que Telegram, se ha convertido en un refugio para quienes buscan una plataforma para comunicarse de manera confidencial y segura. Mismas características que Dúrov garantiza a sus millones de usuarios.

“Con 500 millones de usuarios activos y un crecimiento acelerado, Telegram se ha convertido en el refugio más grande para quienes buscan una plataforma de comunicación comprometida con la privacidad y la seguridad. Nos tomamos esta responsabilidad muy en serio.” Pável Dúrov

La protección de los usuarios en Telegram

Ante el descontento de millones de usuarios por la invasión a la privacidad por parte de WhatsApp, Pável Dúrov enfatizó que, desde el inicio de Telegram en 2013, nunca se ha revelado ningún tipo de información de los usuarios, ya que, para él, son la prioridad .

“La compañía no tiene accionistas ni anunciantes a quienes hay que informar, no hacemos tratos con especialistas en ‘marketing’, mineros de datos o agencias gubernamentales. […] no hemos revelado ni un solo byte de los datos privados de nuestros usuarios a terceros.” Pável Dúrov