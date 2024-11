Hace más de 10 años, cuando Halfina Eddy-Evans y James Howells eran pareja, este último era dueño de Bitcoins, que en ese momento no eran tan valiosos como ahora.

James Howells cifró los Bitcoins y guardó la contraseña en un disco duro, que dejó en el olvidó y que tiempo después Halfina Eddy-Evans tiró a la basura.

Recientemente, Halfina Eddy-Evans ha roto el silencio y explicó porque tiró a la basura 700 millones dólares de Bitcoin de su ex novio.

El mismo James Howells le habría pedido a Eddy-Evans que desechara los Bitcoins

Trás más de una década, Halfina Eddy-Evans ha hablado sobre lo ocurrido en 2013, cuando ella tomó el disco duro de James Howells, donde estaba la contraseña de sus Bitcoins, y lo tiró a la basura.

De acuerdo con la mujer, el mismo James Howells le habría pedido tirar algunas bolsas de basura, pero desconocía que en una de ellas se encontraba el disco duro que contenía una fortuna en criptomonedas.

Criptomoneda (Pixabay)

“Sí, tiré su basura, él me lo pidió. No tenía ni idea de lo que contenía, pero la dejé en el basurero local cuando volvía a casa después de ir al colegio. Me dijo que había unas tres o cuatro bolsas de basura para tirar y me pidió que lo hiciera. No sabía que había un disco duro con su contraseña de Bitcoins. Perderlo no fue culpa mía”, aseveró la mujer.

Halfina Eddy-Evans explica que su entonces pareja desechó el disco duro pensando que los Bitcoins no tenían ningún valor, pero ante el aumento de su valor, James Howells no ha dejado de buscarlo.

James Howells continua buscando en la basura sus 700 millones dólares de Bitcoin

Desde hace más de una década, James Howells busca desesperadamente el disco duro donde se encontraba la contraseña de los 700 millones dólares de Bitcoin.

James Howells ha intentado obtener el permiso del Ayuntamiento de Newport para excavar en el basurero y así poder recuperar su disco duro. Sin embargo, el ayuntamiento no ha dado su permiso por el impacto negativo que podría tener.

De acuerdo con la BBC, el basurero de la ciudad de Newport tiene más de un millón de toneladas de residuos, pero James Howells logró reducir el área de búsqueda a tan sólo 100 mil toneladas.