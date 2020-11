Cada símbolo y color tiene un significado diferente, relacionado al funcionamiento del vehículo.

Tener en buenas condiciones un automóvil no es cualquier cosa, implica revisar constantemente el funcionamiento de todos y cada uno de los aspectos de la máquina; una buena ayuda para esto son los íconos del tablero.

Sin embargo, son tantos y de diversos colores que pueden llegar a confundir a la gente, por lo que muchos hacen caso omiso de estos o simplemente se desconoce cuál es el significado de cada uno.

Lo primero que debes de saber es que estos símbolos son llamados "Testigos" y que aunque hay varios universales, cada compañía automotriz maneja diferentes de acuerdo a las características de sus vehículos, además de que también cambian si tienes un tablero electrónico o mecánico.

Lo siguiente es que las luces de colores tienen un porque y se basan en el mismo sistema que de los semáforos; así una luz azul o verde significa que todo está bien, una amarilla que hay que prestar atención o dar mantenimiento, y una roja es de advertencia sobre un problema severo.

¿Cuáles son los principales íconos del tablero del auto?

Como mencionamos, aunque hay íconos (testigos) del tablero del auto universales, hay varios que cambian entre modelos y marcas; es por ello que a continuación te presentamos dos guías para que los identifiques mejor.

Primero, Ford presenta los principales símbolos que podemos encontrar en la mayoría de sus modelos, además de una breve explicación de los mismos a manera de infografía; misma que te compartimos a continuación.

Por otra parte, si quieres algo más audiovisual, encontramos una serie de videos en el canal de KIA donde muestran cada uno de los íconos en el tablero de sus autos, además del significado y el mencionado sistema de luces de colores.

Como puedes notar, aunque algunos se repiten, hay otros que no existen entre estas dos marcas; recomendamos revisar tu propio tablero, no importando que no tengas un vehículo de estos, con el fin de que conozcas mejor tu máquina, su funcionamiento y posibles alertas.

