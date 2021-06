Huawei lanza de manera oficial HarmonyOS

Durante un evento en vivo desde redes sociales, Huawei ha lanzado de manera oficial su sistema operativo HarmonyOS.

El nuevo sistema operativo HarmonyOS de Huawei es una respuesta directa a las sanciones impuestas por Estados Unidos que lo privaron de Android.

El evento del lanzamiento oficial de HarmonyOS fue transmitido desde la ciudad de Shenzhen, al sur de China.

“Join us as we officially launch #HarmonyOS! Tune in from 14:00 CEST as we introduce something brand new. #LiveSmartWithHuawei.”

@HuaweiMobile / Twitter