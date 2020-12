Varios usuarios han reportado nuevamente fallos y caídas en servicios de Google como Gmail y YouTube.

Google podría estar experimentando fallos nuevamente, de acuerdo con varios reportes, los servicios relacionados a la compañía, como Gmail y YouTube, tendrían varios problemas desde las 4 de la tarde de este 15 de diciembre.

Por un lado, Gmail no estaría permitiendo recibir ni mandar correos principalmente; aunque hay quienes señalan que no pueden iniciar sesión, aunque son menos los casos en este aspecto. Por su parte, YouTube no reproduciría ningún video, aunque sí deja hacer "log-in", y despliega el menú de contenidos.

Hay que señalar que los problemas de los servicios de Google son intermitentes y azarosos hasta cierto punto, pues algunos usuarios señalan que no han visto afectada su actividad ni en Gmail ni en YouTube a lo largo del día.

Google señala que no detecta fallos en sus servicios

Si bien mucha gente y el portal Downdetector señalan los fallos en los servicios de Google, la compañía menciona que su plataforma "Google Workspace" no reconoce que haya habido fallos catastróficos el día de hoy, aunque sí marca inconvenientes en un grupo reducido.

Aún así, señalan que este ya debería de haberse arreglado a las 17:51 de la tarde, por lo menos en lo que respecta a Gmail; del caso de YouTube no se ha mencionado nada al respecto, sin embargo, si uno entra al portal de videos, estos ya deberían de poder reproducirse.

Caída Gmail Especial

Hola, Cristina. ¿Podemos ayudarte? El panel de estado de Google Workspace (https://t.co/mzCvjJVHlk) no muestra interrupciones en los servicios de Gmail. Dinos qué plataforma usas (Android, iOS, navegador...) y si te aparece algún mensaje de error. Intentaremos echarte una mano. — Gmail (@gmail) — Gmail (@gmail) December 15, 2020

De todas maneras, les pedimos estar al pendiente de sus cuentas, pues como se mencionó, todo indica que los fallos se dan de manera esporádica y a diferentes usuarios al azar; es decir, no es algo sostenido que afecte a la plataforma general en su totalidad.

Esta sería la segunda ocasión en que Google y sus servicios fallan en 48 horas; durante la madrugada del 14 de diciembre, se dio una caída que afectó a todo, incluyendo al mismo buscador y navegador de la empresa.

Con información de Twitter, Google y Downdetector.