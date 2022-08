Facebook Lite está presentando problemas en diversas partes del mundo y hasta un 85 por ciento de sus usuarios han experimentado fallas por su caída.

Los mensajes en redes sociales son por igual de países de lengua española e inglesa.

En México, algunos se despertaron con este desperfecto en Facebook Lite pues alrededor de las 6:00 horas fue cuando se iniciaron a hacer los reportes en redes sociales.

Solución para volver a usar Facebook Lite

Si eres de los que usa Facebook Lite porque ocupa menos espacio y no puedes accesar por su caída a nivel mundial, no te preocupes, no todo está perdido.

Hay una forma para poder tener la app de Meta y Mark Zuckerberg funcionando de manera correcta.

Y es que el origen de la falla de debe a una versión que no es compatible por lo que pide descargar la versión más reciente.

Al no haber una versión más reciente, la respuesta es desinstalarla y volver a descargarla .

Este consejo es compartido por otros internautas y hasta el momento Meta no ha compartido una solución oficial para el desperfecto.

Usuarios migran a otras redes ante caída de Facebook Lite

Cabe recordar que este tipo de situaciones hacen que los usuarios migre a otras redes sociales.

Algunos internautas así lo dejan ver y consideran a Twitter como “la vieja confiable”.

Facebook Lite se encuentra disponible de forma gratuita para los usuarios de Android e iOS, es más rápida y consume menos datos que la app convencional.

Meta ya está trabajando en solucionar el problema y ello se ve en la baja de reportes.

Meta creará departamento para atender reportes

Ante los desperfectos, Meta anunció que creará un departamento de atención al cliente para la publicaciones o cuentas que fueron eliminadas de forma inesperada.