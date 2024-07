WhatsApp está probando una serie de emojis animados para su aplicación y hacer más dinámicas las conversaciones.

Sin embargo, hay preguntas sobre su disponibilidad en iPhone.

De momento son pocos los emojis animados de WhatsApp, por eso que no se sabe si están disponibles en iPhone, pues no parece que estén estandarizados en este momento.

Al parecer solo serían 3, de acuerdo con información de WABetaInfo, que incluyen al corazón, y dos caritas riéndose.

Además, no es posible verlos animados todo el tiempo; el remitente verá las imágenes estáticas, pero el destinatario las recibirá con su animación correspondiente.

Emojis (Especial)

¿Emojis animados en WhatsApp están disponibles en iPhone?

Ahora bien, a la pregunta si los emojis animados de WhatsApp están en iPhone, lamentamos decirte que no cuentan con soporte para el dispositivo de Apple.

Técnicamente, tampoco están disponibles como tal en Android, pues los emojis animados de WhatsApp son parte de una beta para el servicio de mensajería.

Dicha beta sólo está disponible en Android; claro que si no tienes acceso a esta, no importa que uses este sistema operativo o el iOS de iPhone, no tendrás esta función.

Si la beta sale bien, es probable que en poco tiempo tengamos la versión definitiva de estos emojis animados para todos los usuarios, tanto en Android como en iPhone.

Emojis. (Especial)

¿Cómo acceder a los emojis animados de WhatsApp?

Si no quieres esperar y necesitas esos emojis animados de WhatsApp, lo único que tienes que hacer es ser parte de la beta en Android.

Para acceder a la beta de WhatsApp en Android, y por ende a los emojis animados, sólo tienes que hacer lo siguiente:

Ve a la Play Store

Busca la aplicación de ‘WhatsApp’

Selecciona dicha aplicación (no importa que ya la tengas instalada)

Ve a la parte donde dice ‘Conviértete en beta tester’

Elige ‘Quiero participar’

Esperar una nueva actualización de la versión beta para instalarla

Toma en cuenta que hay pocos lugares para acceder a la beta de Android y no hay un tiempo exacto para que se abran nuevas plazas, por lo que tendrás que estar al pendiente.

WhatsApp Logo (Foto de Dimitri Karastelev en Unsplash)

Con información de WABetaInfo