Amazon Just Walk Out cierra tras fingir que sólo usaba Inteligencia Artificial y reconocer que también hay trabajadores humanos involucrados.

En 2016, Amazon presentó su tecnología Just Walk Out con la apertura de la primera tienda Amazon Go en Seattle, que combina la conveniencia de las compras en línea con la inmediatez de las compras en una tienda física.

El objetivo de Amazon con Just Walk Out era ofrecer a los clientes una experiencia de compra más conveniente y amena, eliminando la necesidad de hacer fila en la caja registradora e interactuar con los cajeros.

Aunque el funcionamiento de Amazon Just Walk Out ha sido positivo, se ha revelado que su no sólo dependía de Inteligencia Artificial, como se prometía y ya hay consecuencias.

Amazon Just Walk Out prometía una experiencia de compra totalmente manejada por Inteligencia Artificial

Amazon promocionaba Just Walk Out como una tecnología que “revolucionaría la experiencia de compra”.

¿Cómo? Utilizando cámaras, sensores y aprendizaje basado en Inteligencia Artificial para:

Rastrear los productos que los clientes tomaban

Hacer los cargos automáticamente a través de su cuenta de Amazon al salir de la tienda

Así, en los establecimientos que contaran con Amazon Just Walk Out los clientes simplemente tendrían que tomar los productos que desean y salir de la tienda, eliminando la necesidad de pasar por una caja registradora tradicional.

“Construimos la tecnología Just Walk Out para los compradores que quieren entrar, encontrar los artículos que necesitan y salir, sin esperar a que la persona frente a ellos cuente su cambio”. Amazon Just Walk Out

Amazon Just Walk Out requerían supervisión humana y no funcionaba solo con Inteligencia Artificial

Sin embargo, el portal The Information, especializado en información sobre la industria de la tecnología ha revelado que Amazon Just Walk Out no funcionaba de forma completamente autónoma.

Según sus investigaciones, era necesario un equipo de más de mil personas, ubicado en la India para el funcionamiento óptimo de Amazon Just Walk Out.

Dicho personal tenía que acceder a la información de las cámaras y etiquetar la información que veía a través de ellas y así cumplir con la promesa de servicio de Amazon Just Walk Out.

Ante ello, Amazon tuvo que reconocer que su tecnología no es capaz de funcionar sólo con Inteligencia Artificial y detallar a qué se dedica su personal:

“El papel principal de nuestros asociados de datos de aprendizaje automático es anotar imágenes de vídeo, lo que es necesario para mejorar continuamente la potencia del modelo de aprendizaje automático subyacente” Amazon

Dicho en otras palabras, Amazon Just Walk Out había eliminado los cajeros de las tiendas presenciales, para que hicieran su trabajo de forma remota para supervisar constantemente el correcto funcionamiento de las tiendas.

De acuerdo con The Information, 700 de cada mil ventas requerían supervisión humana, lo que echa por tierra la falacia de Just Walk Out.

Amazon emitió un pronunciamiento al portal Gizmodo, afirmando que tan solo “una pequeña minoría” de compras no pueden determinarse tan solo con la Inteligencia Artificial.

Supermercado (Unsplash)

Amazon reemplaza Just Walk Out con ‘Dash Carts’, un carrito de compras inteligente

Ante ello, se ha dado a conocer que ‘Just Walk Out’ seguirá funcionando, pero sólo en un pequeño de número de tiendas Amazon Fresh en Reino Unido y en algunas de sus tiendas Amazon Go.

El resto de los establecimientos reemplazará Amazon Just Walk Out con la tecnología ‘Dash Carts’ que funciona como un carrito de compras inteligente.

Amazon Dash Carts está diseñado para hacer que la experiencia de compra en las tiendas físicas sea más rápida y conveniente al permitir a los clientes escanear y pagar por sus productos sin tener que pasar por una caja registradora tradicional.

El carrito Dash Cart está equipado con sensores y una pantalla táctil que muestra una lista de los productos escaneados, el total de la compra y permite a los clientes agregar o eliminar artículos.

Los sensores del carrito detectan automáticamente cuando se agregan o eliminan productos, lo que permite a los clientes ver el total en tiempo real y pagar utilizando una opción de pago integrada en el carrito.

Cuando los clientes han terminado de hacer sus compras, pueden salir de la tienda sin tener que hacer formarse en una caja registradora, gracias a que el pago se realiza automáticamente a través de su cuenta de Amazon.