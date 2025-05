Si bien el cierre de Skype le dolió a muchos, en realidad ya hay varias apps que la reemplazarán e incluso hacen mejor varias cosas.

Aquí te presentaremos 6 apps que reemplazarán a Skype próximamente, cuyas funciones son iguales o mejores que el antiguo servicio:

Microsoft Teams Zoom FaceTime Google Meet Signal WhatsApp

Microsoft Teams, app que reemplaza a Skype

La primer app que reemplazará a Skype es Microsoft Teams, la cual de hecho es el objetivo de la misma.

Microsoft Teams es básicamente la evolución de Skype, al punto que incluso puedes abrir la app con tu antigua cuenta.

Es fácil de usar y está disponible en cualquier dispositivo móvil y computadora , permitiendo llamadas y mensajes gratuitos.

Microsoft Teams (Microsoft)

Zoom, app que reemplaza a Skype

Zoom se hizo famosa en 2020 y 2021, siendo una mejor opción para muchas personas para comunicarse que Skype.

Pues cuenta con un buen soporte detrás, es fácil de usar y permite gestionar de mejor manera las llamadas grupales.

Al día de hoy es preferida por muchas personas para reuniones virtuales, tanto personales, como de trabajo.

Zoom (OLIVIER DOULIERY / AFP)

FaceTime, app que reemplaza a Skype

Lo de FaceTime es algo un poco engañoso, pues cubría el espacio que Skype no podía abarcar en el sistema de Apple.

Pues se trata de una aplicación exclusiva de esta compañía, lo cual limita un poco su rango de acción.

Su ventaja es que se hizo popular debido al aumento de usuarios de iOS en todo el mundo, que la preferían en lugar de Skype.

FaceTime (Odd ANDERSEN / AFP)

Google Meet, app que reemplaza a Skype

Google Meet también se popularizó entre 2020 y 2021, debido a su fácil acceso y cobertura en gran parte del mundo, a diferencia de Skype.

Pues cualquiera con un correo de Google o dispositivo Android, puede usar sin ningún problema.

Siendo perfecto sobretodo para llamadas personales o reuniones de trabajo no tan elaboradas.

Google Meet Logo (Google)

Signal, app que reemplaza a Skype

Signal ofrece algo que Skype nunca pudo, y eso es privacidad, pues cuenta con encriptación de punto a punto, algo que es muy requerido actualmente.

Además de que no recolecta tus datos, no cuenta con publicidad y no almacena ni mensajes ni conversaciones.

Lo cual la hace perfecta, sobretodo para aquellas personas que valoran su privacidad.

Signal (Signal)

WhatsApp, app que reemplaza a Skype

WhasApp ya era el servicio de mensajería más popular incluso en la época de mayor relevancia de Skype, por ello no sorprende que sea una opción.

Si bien esta app sufre de fallos constantes, irónicamente es de las más estables para llamadas y mensajes a grandes distancias .

Pues cuenta con soporte mundial, y no se necesita nada más allá de bajar la aplicación en el smartphone para poder usarla.