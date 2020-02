La tierna marmota robó el corazón del granjero y de todos en Internet

En redes sociales se ha hecho viral un video en que una marmota se roba los vegetales de un granjero y luego, sin preocupación alguna, comienza a comerlas frente a las cámaras de seguridad.

Un granjero llamado Jeff Permar comenzó a notar un día que su cosecha comenzaba a disminuir drásticamente por lo que decidió colocar cámaras de seguridad y así atrapar al ladronzuelo que mermaba su cosecha.

“Noté que mi jardín estaba dañado y que no era una peste normal, era algo distinto. Tenía todo tipo de verduras y cada una estaba con mordidas, parecía que estaban probando un poco de todo. Busqué huellas que me ayudara a identificar al ladrón pero no dejaba rastro.” Jeff Permar

Sin embargo, Jeff se llevó una enorme sorpresa al ver que quien robaba sus hortalizas era nada más y nada menos que una tierna marmota que, no conforme con robar sus frutas y verduras, comenzó a comerlas frente a las cámaras que Jeff había instalado.

Al principio Jeff decidió impedir que Chunk siguiera robando; cedió ante la ternura de la marmota

Las grabaciones y las visitas de Chunk -como decidió llamarlo- comenzaron a ser cada vez más frecuentes y, relata que al principio se encontraba muy molesto , tanto que decidió subir la barda y troncos alrededor, Chunk sabía cómo burlarlo cada vez y coma siempre mirando a la cámara.

Finalmente, Jeff decidió ceder y convertirlo en su huésped frecuente, incluso le hizo un Instagram -el cual cuenta con 165 mil seguidores- y un canal de YouTube -con 23 500 suscriptores-, además de un Facebook en donde ahora comparte cada hazaña del pequeño Chunk.

Ahora ‘Chunk la marmota’ como está en todas sus redes sociales tiene incluso una tienda oficial donde puedes encontrar desde tazas hasta camisetas con su imagen comiendo algún vegetal de la huerta de Perman.