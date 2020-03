“¡Sáquenme de aquí, no aguanto más a mi pareja!”: Clama en video rescate ante cuarentena

“Demonios, nadie pensó en el aumento que habrá en divorcios”, comentó un internauta en el video que se hizo viral a través de Twitter.

El distanciamiento social es una de las principales medidas de prevención recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar la propagación del coronavirus y que los gobiernos de diferentes países están traduciendo en cuarentena obligada en diferentes ciudades.

Esto ha dibujado panoramas desoladores en muchos lugares, por lo que usuarios de redes sociales han decidido darle un toque de humor a la situación, como el protagonista de un video que se ha viralizado en redes sociales, pues deja entrever que prefiere exponerse al mortal virus que seguir un día más encerrado con su pareja.

“¡Sáquenme de aquí!", clama hombre encerrado con sus "seres queridos

La grabación de apenas nueve segundos, que fue compartida en Twitter, muestra la vista de un departamento ubicado en lo alto de un edificio, mientas se escucha a un hombre, encerrado con sus "seres queridos", gritar a todo pulmón:

“¡Sáquenme de aquí, que no aguanto más a mi mujer! Dos días llevo, no puedo más”. Video viral.

"¡Pobre hombre!": Redes sociales muestran comprensión

Entre risas y memes, muchos internautas han expresado su comprensión con el "sufrido hombre".

“Nooo pobre hombre, eso ha de ser peor que el coronavirus”.

@Jonhjoes2.

“Jajajaja. A mi ya me corrió, pero no me voy hasta después de la cuarenta”. @Viendo34460373.



“Acto seguido, sale la mujer y le hace lo mismo que cuando dijeron que los perritos y gatos si transmitían el coronavirus”.

@fay_yui.

Violencia intrafamiliar aumenta por cuarentena a causa del coronavirus

Otros tantos usuarios vieron el lado más serio del video y comentaron:

“Demonios, nadie pensó en el aumento que habrá en divorcios”.

@yisussg.

Jajaja increíble!, en lugar de que aprovechen los tiempos para disfrutar en pareja! Para que se casan o para que se unen si no se van a soportar!



@JavierN78396319.

Por increíble que parezca, estos comentarios tienen mucho de razón, pues al menos en China, país donde se originó el nuevo coronavirus, diversas organizaciones han reportado un incremento de la violencia doméstica derivada de la cuarentena ordenada por el coronavirus.

“Según nuestras estadísticas, el 90 por ciento de las causas de violencia están relacionadas con la epidemia Covid-19”. Wan Fei, responsable de ONG que lucha contra la violencia familiar en Hubei.

Expertos afirman que el miedo y la ansiedad de la cuarentena extendida, así como la tensión económica, podrían ser factores de esta situación.