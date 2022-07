Un video publicado en TikTok muestra el momento en que una joven encuentra al amor de su vida en el chófer de Uber Moto.

Según la descripción del video, la joven pidió comida a través de la aplicación pero al ver la foto del chófer, no pudo creer lo guapo que estaba.

Encuentra el amor en un chófer de Uber Moto ( Sarahí Vazquez)

Así, esperó emocionada a que este llegara hasta su domicilio para, después de una breve charla, subirse a su moto y marcharse con él abrazados.

En consecuencia, algunos usuarios señalaron que el amor puede encontrarse hasta en un chófer de Uber Moto, sólo hay que estar atentos.

Reaccionan a joven que se fue con un chófer de Uber Moto

Aunque es posible que el video de TikTok sea fake, usuarios de redes sociales se dividieron ante el caso de la joven que se fue con un chófer de Uber Moto.

La joven aparentemente “se enamoró” al ver la foto del chófer de Uber Moto, así que salió a platicar un rato con él y después se fueron juntos en su moto.

¿Vida sólo hay una? La realidad es que muchos aplaudieron la valentía de la chica para ir por lo que quería y no decepcionarse del amor, pero otros la criticaron.

Esto, porque afirman que de ser cierto, puso en peligro su vida ya que en ninguna circunstancia es seguro irse con un desconocido, y menos con un chófer de Uber Moto.

“¿Tinder?, No gracias, prefiero Uber Moto”, “Por fin encontrare al ‘chakal’ con moto que tanto deseo”, “Si no te lleva casco ahorita, al rato menos” y “Spoiler: Terminas en terapia amiga, no lo hagas”, fueron algunos de los comentarios.

Hasta el 2021, Uber registraba una base de socios conductores superior a los 200 mil, dentro de más de 79 ciudades de México, lo que para los entusiastas, facilitaría relacionarse con otras personas.