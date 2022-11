Este 31 de octubre celebramos un Halloween más, una fecha que muchas personas disfrutan; sin embargo, un video muestra que un sacerdote no está de acuerdo con que la gente celebre este día.

El video, que se ha hecho viral en varias redes sociales, habría sido tomado en una misa en la Catedral de Campeche, con el sacerdote dando su sermón sobre el 31 de octubre.

El religioso condenó al día 31 de octubre como el cumpleaños de Satanás; una fecha para adorarlo junto al mal.

Además, agregó que en dicha fecha Satanás recibe sacrificios de niños, por lo que las familias deben de cuidar a sus hijos e hijas de cualquier tentación de adorar al demonio.

Principalmente señala que símbolos como los diablos, la muerte y las brujas, son efigies consagradas a Satanás y que deben de evitarse hoy 31 de octubre.

Sacerdote en contra de que se disfrace a los niños de diablos o brujas el 31 de octubre

Gran parte del sermón del sacerdote se centra en la tradición que tienes los padres de familia de disfrazar a sus hijos e hijas como “diablos” o “brujas”, lo cual es totalmente anticristiano.

Pide que la gente no vista a niños y niñas con esos símbolos de adoración a Satanás este 31 de octubre, incluso señala que no vayan a la escuela si les piden llevar a los pequeños disfrazados.

Menciona que sería mejor vestir a niños y niñas como ángeles ; sin embargo, ha escuchado que a varios se les hace algo aburrido y prefieren las imágenes consagradas a Satán.

Afirma que todo esto no forma parte de la tradición mexicana y que los fieles deben de estar al pendiente, pues los días 31 de octubre las iglesias son profanadas por adoradores del demonio.

El diablo, ilustración (Boban Savic / Pinterest)

El Halloween es anticristiano porque adora a la muerte

Un sacerdote declaró que el Halloween es anticristiano porque se adora a la muerte, y Cristo vino a la Tierra para vencer a esta como un mal.

De ahí que estás prácticas no tengan ninguna relación positiva con la fe cristiana, considerando que todos los fieles deben de alejarse de la misma.

No sólo implica no disfrazar a los niños de diablos o brujas , también el no entregarse a estos símbolos; incluso pide que no se compre en tiendas que tengan alguna de estas imágenes.

Algo que resalta es que habla de las Catrinas también como símbolos de maldad, pues es una representación de la muerte, esto a pesar de que fungen como tradición mexicana.

Catrina de Día de Muertos (Cortor Media / Unsplash)

¿El Halloween es una fecha consagrada a Satanás?

A pesar de que ahora se identifica al 31 de octubre como un día de “brujas y monstruos”, originalmente en esta fecha se hacía una fiesta en regiones de Europa para celebrar la última cosecha del año y el inicio del otoño .

Posteriormente se comenzó a difundir la idea que en este día también regresaban los espíritus de los muertos, por lo que se comenzó a llamar “All Hallow’s Eve” (Víspera de todos los Muertos).

Bajo esta idea, la gente empezó a dejar regalos en la puerta de su casa, esto con el fin de que sus seres queridos y demás espíritus los pudieran tomar (de manera simbólica).

Esto derivó en la tradición actual de Halloween de salir disfrazados de “diablos” o “brujas” a pedir dulces.

Si bien es cierto que el 31 de octubre ha sido utilizado para realizar ritos “negros”, esto se debe más a una idea construida sobre esta fecha a lo largo de los siglos, que al día en sí mismo.