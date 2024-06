En la famosa red social de videos cortos, TikTok se ha desatado la polémica, luego de que en video un Bluey de la vida real casi se cae de la escalera; pues nadie hace nada por el perrito.

Este video de TikTok parece ser sacado de un capítulo de Bluey, trayendo a esta preciosa perrita a la vida real.

Luego de que un video viral un perro casi cayera de las escaleras desatando polémica en TikTok, porque nadie hace nada.

VIDEO: Bluey de la vida real casi se cae de escalera y desata polémica en TikTok (Especial)

Así estuvo a punto de caer de las escaleras Bluey de la vida real; así el video en TikTok

A través de los video virales de TikTok es como los internautas han sido testigo de cómo estuvo a punto de caer de las escaleras un Bluey de la vida real

Pues en este video de TikTok se puede ver a dos perros tratando de subir unas las escalas de metal

Sin embargo, el peligro se observa cuando el perrito de color gris en su intento de subir al quinto escalón de la escalera, simplemente su peso le gana por lo que parece caer.

Aunque no lo hace, luego de que el perro negro que iba atrás de este perro gris amortigua el momento dejando a esta último colgado en pleno escalón.

Hecho con el que logra no caer al piso, sin embargo, Bluey de la vida real pareciera ver a la cámara sabiendo de la que se salvó, tal cual capítulo de la famosa perrita azul de la televisión.

La polémica se desata luego de ver a Bluey de la vida real casi caer de escalera

Tras el video en TikTok en el que se ve a Bluey de la vida real casi caer de la escalera, la polémica se ha desatado en la red social.

Luego de que en comentarios los internautas se preguntará ¿y el que graba no hace nada? haciendo enfurecer a otros usuarios de las redes social al ver como no ayudan al Bluey de la vida real.

“Por qué no los ayudan en vez de andar grabando”, “¿Por qué el que graba no hace nada”, " tanto inconsciencia de no ayudar al perrito, solo por unos like”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Lo que ha hecho que la polémica en TikTok sea mayor, pues son muchos los que coincidieron que con los perritos no se deben meter.