Mark Bryan es un ingeniero robótico. Él lleva una vida común, lo único diferente en él, es que usa falda y tacones en su día a día.

Durante muchos años, ciertas prendas de ropa son categorizadas como "para hombres" o "para mujeres".

El ejemplo más clásico son las faldas y los tacones. Los cuales están etiquetados por la sociedad como únicamente de género femenino.

Un hombre llamado Mark Bryan llegó para romper esos estereotipos que han estado impuestos durante muchos años.

Mark Bryan y su estilo de vida

Mark Bryan es un ingeniero robótico. Nació en Estados Unidos pero actualmente vive en Alemania.

Lleva un estilo de vida bastante común . Va a su trabajo, hace ejercicio, e incluso está casado y tiene una hija.

Lo único diferente en Mark Bryan es su forma de vestir. Él usa falda y tacones para su día a día.

¿La razón? A Mark le gusta desafiar los estereotipos de género.

Pero esta lucha es más grande de lo que pareciera puesto que Mark Bryan debe combatir los comentarios negativos de la gente día con día.

Usar falda no define su sexualidad

Mark Bryan asegura que ninguna prenda de ropa debe tener género, por lo que usar faldas o vestidos es una acción que no determina su hombría.

Mark define su "look" como de dos estilos diferentes: De la cintura para arriba es masculino y de la cintura para abajo es femenino.

Mark Bryan también defiende que lo que más le gusta de usar falda es la gran variedad de opciones que estas le ofrecen para combinar su ropa.

"Con pantalones de hombre, solo tienes unas pocas opciones de color: negro, gris, azul marino o marrón. Con faldas, puedes agregar rojos, verdes, azules más brillantes, estampados florales, de animales, etc. Lo mismo para los zapatos, ya que existen más estilos y tipos de tacones. Además, puedo usar zapatos abiertos cuando hace buen tiempo" Mark Bryan.

El hombre cuenta con el completo apoyo de su esposa y su hija

Mark ha estado casado desde hace 11 años y afirma que es muy feliz en su matrimonio.

Además recibe el total apoyo de su esposa y su hija.

Incluso el hombre confiesa que en ocasiones son ellas quienes le dan consejos para combinar mejor sus atuendos.

Y en ocasiones su hija le pide prestados sus tacones y él no tiene ningún problema con eso.

¿Es un reto para Mark Bryan encontrar ropa femenina?

El hombre asegura que en ocasiones si es todo un reto encontrar ropa femenina.

Esto se debe a que Mark mide 1 metro con 83 centímetros y pesa alrededor de 75 kilos. Usa talla 41 de tacones.

Pero el Mark Bryan hace ejercicio dos o tres veces por semana y de ese modo no batalla en que le queden las faldas talla 38.

Mark Bryan aconseja a los hombres que sienten curiosidad por usar ropa femenina que simplemente lo hagan

Bryan le manda un mensaje a los hombres del mundo, el cual es que si sienten curiosidad de usar faldas o tacones, simplemente se animen a hacerlo.

"Si me preguntas por los tacones, te diría que empieces con un tacón bajo y que vayas subiendo a medida que aumenta tu confianza. No puedes tener miedo. Algunas personas son como animales, atacan a los más débiles. Muéstrale al mundo que no tienes miedo y que nadie puede molestarte. ¿Faldas? Solo hazlo” Mark Byan.

Por otro lado, Mark asegura que muchos hombres han cuestionado su sexualidad. Pero él se mantiene firme a que su sexualidad no tiene nada que ver.

Mark Bryan se considera heterosexual y muy enamorado de su esposa.

Simplemente desea hacerle ver a la sociedad que la ropa femenina no debería catalogarse como un estereotipo de género.