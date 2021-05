Tiziano Alfonso sueña con conquistar al público italiano con su canto, y compartir escenario con Andrea Bocelli

Tiziano Alfonso, un niño de 7 años, sorprendió a todo el personal de un hospital de Argentina con su increíble talento al cantar ópera.

Mientras asistía a una consulta médica en el Hospital Pediátrico Dr. Fernando Barreyro de Posadas por un mal estomacal, el niño cantó un poco de ópera para “calmarse”.

Al escuchar su voz, los médicos y enfermeras quedaron atónitos. Tiziano Alfonso “estaba a la altura de grandes figuras como Lucciano Pavarotti”, aseguraron.

Un video grabado durante el espectáculo de canto, se volvió viral en redes.

Tiziano Alfonso: El joven cantante de ópera que se inspiró en Pavarotti

Luego de que el canto de Tiziano Alfonso llegara a oídos de miles de internautas, el niño dio algunas entrevistas para contar su historia.

Tiziano Alfonso, de apenas 7 años, se ha inspirado en el canto de Luciano Pavarotti para explotar su pasión por la ópera.

Fue gracias a la influencia de su hermano mayor, estudiante de música, que el niño comenzó a conocer su talento por el canto.

Además, de acuerdo con Lorena Timez, madre de Tiziano, la cuarentena potenció todo el talento del niño , quien se volvió fan de realitys de canto e inició con clases especializadas.

“En cuarentena se potenció todo porque miramos programas del estilo Got Talent, o La Voz (…). Fue entonces cuando comenzó con su educación, logrando un gran avance en su voz pese a tener clases virtuales por la pandemia.” Lorena Timez

Daira Heller, maestra de canto de Tiziano Alfonso, se describió sorprendida ante el talento y compromiso del niño por mejorar su técnica en la ópera.

“No todos los niños tienen esas mismas ganas de aprender y estudiar como en su caso. Lo noté desde la primera clase por Zoom.” Daira Heller

Tiziano Alfonso no esperaba sorprender a la gente con su canto

Con la inocencia característica de un niño, Tiziano Alfonso confesó que no esperaba sorprender a las personas del hospital con su canto.

Según dijo, él solo empezó a cantar para calmarse y “dejar a un lado los nervios que provocan los doctores”.



"Me pongo nervioso en algunas situaciones y cantar me calma. No pensé que llamaría la atención. (…) Nunca vieron a un niño con voz de hombre.”

Tiziano Alfonso

Finalmente, el niño compartió cuáles son sus metas con respecto a su talento al cantar ópera.

Por ahora, sueña con conquistar al público italiano con su canto, y compartir escenario con Andrea Bocelli o el grupo Il Volo.