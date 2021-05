"Soy respiracionista" Respuesta de una mujer en España por no usar cubrebocas

Una mujer en España acude a un cierre de campaña sin cubrebocas, ella asegura que "es respiracionista", por lo que no necesita usarlo.

España es uno de los países que más se vio afectado por la pandemia originada del Covid-19.

Actualmente, España se encuentra en etapa de vacunación , aunque aún no logran frenar por completo los contagios.

Como sabemos, en todos los países del mundo existen personas que no creen en el Covid-19 , por lo que se niegan a usar el cubrebocas.

Tal es el caso de esta mujer que te traemos a continuación, quien aseguró que "es respiracionista", por lo que no necesita usar cubrebocas,

"Respiracionista significa que a mí me parece una necesidad básica respirar"

Los hechos ocurrieron en las calles de Madrid en España. La mujer se encontraba en un cierre de campaña del partido político de ultraderecha "Vox".

Como es de esperarse, el cierre de campaña del partido, fue un evento público . Y de acuerdo con las imágenes captadas, todos los presentes usaban cubrebocas.

Todos menos dicha mujer, a quien se le acercó un periodista a preguntarle por qué no estaba usando cubrebocas en un evento público de tal magnitud.

Ante esto, la mujer respondió que ella "Es respiracionista", por lo que le parece una necesidad básica respirar.

“Soy respiracionista, lo que significa que a mí me parece una necesidad básica respirar, soy consciente de que estoy sana y no voy a contagiar a nadie y nadie me va a contagiar." Mujer en España.

Entonces, el periodista le preguntó cómo podía estar ella tan segura de que nadie iba a contagiarla, ni ella contagiar a nadie.

Por lo que la mujer aseguró que solo es cuestión de conocer la salud y el cuerpo de cada uno.

Ante la respuesta de la mujer, el periodista decidió preguntarle acerca de las personas asintomáticas.

A lo que la mujer aseguró que la patología se crea cuando la gente se cree el terrorismo mediático.

“Asintomáticos somos todos al final, las personas sanas (…) y entonces crear una patología donde no la hay. La patología se crea cuando nosotros nos creemos todo lo que el terrorismo mediático nos cuenta” Mujer en España.

¿Cuál fue la reacción de la gente ante las respuestas de la mujer?

La gente reaccionó de forma negativa ante las respuestas de esta mujer.

No tardaron en expresar lo irresponsable que les parece el acto de la mujer.