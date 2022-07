En TikTok, una joven se ha viralizado por subir un video donde se queja porque chocan frente a su casa, no obstante, la molestia aumenta cuando descubre que le pegaron a su auto.

Fue la usuaria Sabrina Pinto (@sabrinapinto123), quien vivió esa amarga experiencia con su automóvil y la subió a su cuenta de TikTok con la descripción: “Wey, no mms mi carro”.

Dicho TikTok comienza con una toma del cuarto de la chica que está acompañada de un gatito. Su tranquilidad se ve interrumpida cuando escucha el impacto de un coche con otro.

“Su p*ta madre, wey. Chocaron otra vez aquí enfrente de mi casa”. La mujer enfoca hacia al accidente y se da cuenta que un conductor chocó contra su auto estacionado.

“¡Mi carro, cabrón. Wey, no mam*s!”, se escucha decir a la joven afectada. No obstante, su tragedia no quedaría, ya que el automovilista que fue a estamparse contra su vehículo, se dio a la fuga sin pagar por los daños.

El video de TikTok, donde una chica que se queja por que hay un choque frente a su casa y que resulta que alguien embistió su auto cuenta con 6.4 millones de visualizaciones.

Ha sido compartido por 2532 personas y compartido en 1459 ocasiones por parte de la comunidad de TikTok.

Se queja porque chocan frente a su casa; descubre que le pegaron a su auto, comunidad de TikTok reacciona

Los usuarios de TikTok han tenido todo tipo opiniones respecto al video de la joven que se molesta porque hay un choque frente a su casa y al final descubre que le pegaron a su auto.

Muchos se rieron por la manera de comportarse de la chica. Otros lamentaron que el conductor responsable del incidente automovilístico haya huido impune.

Uno de los comentarios que más reacciones consiguió es el de una persona que mencionó que por eso no era correcto usar la calle como estacionamiento .

Reacciones a la joven que descubrió que le chocaron su auto (@sabrinapinto123 / TikTok)

Sin embargo, esto fue respondido por la joven afectada con otro TikTok done menciona que si tiene cochera para su auto, solo que no lo dejó adentro y sufrió el accidente lamentablemente.