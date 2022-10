Una usuaria de Twitter contó que se citó en Polanco con su novio de la universidad hace 12 años y aunque dudó en acudir a la cita, terminó convenciéndose, dejando que la magia actuara.

¿Qué sucedió? La historia Danny California y su cita en Polanco se viralizó en redes sociales, logrando que la joven diera más detalles al respecto y reflexionara sobre su desenlace, destacando siempre el lado positivo de las cosas.

Todo comenzó el lunes 10 de octubre, cuando Danny California contó a sus seguidores que ese día se cumplía una fecha muy especial, pues desde hacía más de una década ya tenía planeado lo que haría, pero dudaba en llevarlo a cabo:

Tras unos minutos de incertidumbre, Danny California decidió acudir al punto de encuentro, en Polanco. Ya en el lugar, la tuitera comenzó a idear escenarios de lo que podría pasar:

“Bueno ya llegue puede ser que llegue tarde o que no se acordó pero aquí hay alguien tocando imagine y los Beatles era su banda favorita. Que no se diga que yo no cumplo promesas”

Danny California, usuaria de Twitter