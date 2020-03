Las nulas medidas de seguridad de este cura han indignado al mundo.

En redes sociales se ha viralizado el video del momento en que un sacerdote limpia con el mismo trapo la cara de sus discípulos, para presuntamente curarlos del coronavirus, así como protegerlos de un posible contagio.

Esperan formados para ser "curados". Captura de video.

El hecho se llevó a cabo en Mozambique, según el clip compartido por RT, y ha desatado todo tipo de reacciones, así como indignación por parte de usuarios de redes sociales, quienes han comentado que la ignorancia de sus seguidores los llevará a la muerte .

Limpia la cara de sus discípulos para "curarlos" del coronavirus



En el clip se observa a un grupo de personas haciendo fila mientras esperan pasar con el cura y al llegar hasta él levantan la mano para con los ojos cerrados resistir mientras pasa el pañuelo por todo su rostro , sobre todo la nariz. Finalmente este lanza un grito parecido al de una plegaria para que todos lo escuchen.

"¡Y con el mismo trapo!", "¡Jesús, María y José!", "Ni siquiera cambia la toalla, este es contagio garantizado", "No sólo se van a contagiar de coronavirus, sino de muchas cosas más" "Y si alguien se enferma de simplemente dicen que no tenía la suficiente fe y que tuvo la culpa por no creer", fueron algunos de los comentarios.

Un sacerdote limpia la cara de sus feligreses convenciendolos que con esto estarán protegidos y curados del coronavirus. pic.twitter.com/N7ctVcTB3o — RT en Español (@ActualidadRT) March 18, 2020

El caso recordó al de sacerdote de la comunidad de Washington DC, en Estados Unidos, que se contagió de coronavirus luego de estrechar la mano de cientos de personas durante una serie de misas llevadas a cabo en días recientes.