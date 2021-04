Sacerdote asegura que el infierno es un invento de la Iglesia Católica para controlar a sus creyentes

El sacerdote John Shelby Spong comentó en una entrevista que el infierno es un invento de la Iglesia Católica para controlar a las personas

En Estados Unidos, un sacerdote retirado aseguró que el infierno es un invento de la Iglesia Católica para controlar a las personas. En una entrevista, el obispo John Shelby Spong confesó que no cree que exista el infierno ni en un castigo después de la muerte.

“Da la casualidad de que creo en la vida después de la muerte. Pero no creo que tenga nada que ver con la religión o el castigo“ John Shelby Spong



Aunque la entrevista al sacerdote fue realizada en 2006, se viralizó recientemente

El sacerdote también comenta que la religión es un negocio de control enfocado en producir culpa entre sus creyentes. Aunque la entrevista fue realizada por la NBC en 2006, se viralizó recientemente.

Durante la conversación, el sacerdote también explicó que promover la creencia de que el cielo existe como un lugar donde serás recompensado después de la muerte y el infierno como un lugar donde puedes ser castigado, tiene la finalidad de controlar a la población.

“Ellos crean este lugar ardiente que literalmente ha asustado muchísimo a mucha gente a lo largo de la historia cristiana“ John Shelby Spong

Además de insistir en que es una táctica de control, el sacerdote también aseveró que “A la Iglesia no le gusta que la gente crezca, porque no se puede controlar a los adultos“. John Shelby dijo que la gente no necesita nacer de nuevo sino crecer y aceptar su responsabilidad en el mundo.

El sacerdote también explicó que la ‘verdad de Dios’ se puede encontrar en cualquier credo

El sacerdote mencionó que todas las religiones afirman ser la ‘verdadera iglesia’, con absoluta autoridad divina; sin embargo, explicó que la ‘verdad de Dios’ se puede encontrar en cualquier credo y para él, su comprensión va más allá de la imaginación.

“Dios no es cristiano, judío, hindú o budista. Todos esos son sistemas humanos que los seres humanos han creado “ John Shelby Spong



Finalmente, el sacerdote agregó que no cree que su fe defina a Dios, sino que solo lo dirige hacia Dios.