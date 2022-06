A través de TikTok, revelaron que Walmart tiran todas las cervezas que están a días de caducar. El usuario muestra cómo los envases se vacían en cajas para posteriormente tirarlo.

En el video se observa cómo los empleados del supermercado realizan esta acción debido a que ya tenían 3 días en que iban a caducarse.

“Prefieren tirar todo que hacerle una rebaja o regalarlo” describió el creador del video de TikTok, mientras se observa tirando toda la cerveza y la vacían en unas cajas para posteriormente sacarlas de la tienda.

En el video se aclaró que a esta acción se le llama “Tirar la Merma” y dice que es una acción que realizan todos los días en Walmart.

Los amantes de la cerveza en TikTok exigen una rebaja para que no se tire

Aunque el TikTok aclara que esto se hace por políticas de Walmart, los usuarios y amantes de la cerveza aconsejaron que mejor el producto caducado se de en rebaja y no se desperdicie.

“¿Por qué no venderla a bares que se puede acabar en 1 día?”, “Prefieren tirarla que regalarlo a sus trabajadores”, “Es lo que no entiendo de las empresas no seria mejor sacarlas con descuentos”, se lee en los comentarios del video de TikTok.

Sin embargo, otros usuarios afirman que la acción de tirar cerveza o los productos caducados se hace para evitar demandas por consumo de productos que podrían resultar tóxicos.

Otros hablan de que el desperdicio de alimentos tiene implicaciones en la contabilidad de Walmart y que esto lo hacen para deducir impuesto.

“No prefieren, están obligados y tienen prohibido regalarlo”, “Esto se hace para no devaluar el producto y la marca, si lo dirán más barato las gente se esperaría a la fecha de caducidad por la rebaja”.

“La cerveza no caduca pero así se evita pagar algunos impuestos y se evitan panchos como el que tuvieron en Bodega Aurrerá” se lee en comentarios.

Walmart no solo tira cerveza, sino en general todos los alimentos caducos

El video de TikTok responde a lo que hace Walmart con las cervezas caducadas, pero sabías que no solo en México se tiran esos productos, sino diversos alimentos.

El desperdicio de alimentos resulta es un problema grave en México. De acuerdo con información de la Secretaría de Bienestar de México se menciona que en el país se desperdician el 37% de los alimentos que se producen.

Al menos 10 millones 431 mil toneladas de alimentos son tirados al año. Estos alimentos desperdiciados podrían evitar el hambre de 7.01 millones de mexicanos